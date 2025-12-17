Lali Espósito en Vélez. (PH juligarciafotografia)

Lali revolucionó el estadio Vélez en la noche del 16 de diciembre, con su ya conocida energía desbordante atada al rock y pop que propone en cada show. Fue hacia el final del recital que las pantallas hicieron alusión a un rumor que viene circulando desde hace varios días en las redes sociales: la artista tocaría en el estadio Monumental de River en 2026.

La voz de Disciplina y Boomerang construyó su carrera peldaño a peldaño, con un primer disco independiente y presentaciones en teatros como La Trastienda y el Ópera. Por eso, llegar a River tiene un peso significativo muy grande tanto para ella como para su equipo y aquellos fans que la acompañan desde sus inicios.

En sus redes sociales, ayer Lali compartió un video que rezaba la frase "6.6.26", fecha en la que se comentaba que se presentaría en el estadio de Núñez. Esos mismos números surgieron en las pantallas gigantes del show de Lali en Vélez y permanecieron por unos pocos segundos, lo que dejó pocas dudas en el público: cada día estaría más cerca la gran confirmación. De hecho, el anuncio sería en seis días porque Lali puso una cuenta regresiva en una de sus historias que termina el 23 de diciembre.

Cómo fue el show de Lali en Vélez

Tras un tour que la llevó por 19 ciudades de Argentina, Uruguay y España -incluyendo Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Barcelona, Sevilla, Madrid y Montevideo- la diva pop cerró esta etapa con una celebración inolvidable en Buenos Aires. Su impacto trascendió los escenarios: LALI: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En una noche de cierre de año, Lali tomó el escenario de Vélez con una presencia descomunal, hipnotizando a miles de personas desde el primer segundo. Con una mega producción que no dio respiro, y en medio de una jornada marcada por el calor y el clima veraniego, el show reunió a 31 artistas en escena -banda, 16 bailarines, 16 drags, músicos, coristas, vientos e invitados sorpresa- y se transformó en un viaje audiovisual y sonoro de impacto total.

Lali cerró una etapa clave regresando al estadio Vélez y convirtiéndose en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en dicho escenario, convocando a más de 200.000 personas. En los recitales del 2025 presentó su álbum No Vayas a Atender cuando el Demonio Llama, que ya supera los 35 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se consolidó como el disco argentino más vendido del año. Su presente artístico anticipa nuevos proyectos y escenarios de gran escala para 2026.