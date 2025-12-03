Lali Espósito reveló el fuerte cruce que tuvo con un fan: "Hija de..."

Lali Espósito tuvo un raro cruce con un fan.

De visita en Luzu TV, Lali Espósito habló sobre la relación única que existe entre los artistas argentinos y su público. Con su habitual sinceridad, contó una anécdota inesperada que expone, entre risas y sorpresa, la intensidad del fandom local con todos los artistas nacionales.

Durante la charla, la cantante destacó que en Argentina el vínculo entre fans y artistas es mucho más cercano que en otros países. “El público argentino banca a la persona, les gustan ellos y además sus canciones. Tenemos algo de sentirnos muy cerca de nuestros artistas”, explicó. Para Lali, esa familiaridad tiene doble filo: puede convertirse en motor de amor, pero también en situaciones desopilantes.

El insólito cruce de Lali con un fan

Lali Espósito en su concierto en Vélez.

Al intentar describir la pasión local, Lali lanzó una frase que dejó a todos en el estudio entre risas y desconcierto. “Sentimos que los conocemos, tenemos eso. Si viajás a otras partes del mundo, sentís una distancia entre el público y el artista”, dijo primero.

Pero luego reveló un episodio que ella misma vivió en uno de sus shows con uno de sus fans que se encontraba en primera fila: “Yo veo gente que está en la valla de Vélez y grita ‘te lo merecías, hija de put…’”, relató entre carcajadas.

Lejos de tomarlo como una agresión, Lali lo interpretó como una muestra del folclore emocional argentino: pasional, intenso, exagerado y, muchas veces, afectuoso en clave irónica. El fanatismo argentino termina provocando esas increíbles demostraciones de amor.

Una relación visceral, para bien o para mal

La artista remarcó que esa energía, incluso cuando se expresa de maneras bruscas o inesperadas, forma parte de lo que hace único al público local. Un fandom que vibra con sus ídolos, los abraza con fervor y, a veces, les habla como si fueran amigos de toda la vida.