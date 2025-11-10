Lali Espósito anunció en sus redes sociales un lanzamiento que faltaba en su actual era, basada en su más reciente material discográfico, No vayas a atender cuando el demonio llama. La actriz y cantante dio a conocer que se estrenará su álbum en formato vinilo, una opción ideal para coleccionistas y melómanos.
La intérprete de canciones como Fanático, No Me Importa y Boomerang se mostró feliz en su posteo, al poder anunciar la noticia que muchos de sus fans estaban esperando. "El demonio y su regalito antes de la navidad para cerrar el tremendo año de este álbum. No vayas a atender cuando el demonio llama en vinilo, un sueño", escribió Espósito en el pie de foto de su posteo.
"A fin de mes en disquerías del país y en mi tienda oficial", concluyó su posteo Lali y, por supuesto, en la sección de comentarios los fans le dejaron mensajes cargados de alegría y euforia. "Gracias, viejo, gracias", "Yendo no, llegando", "Amo pero no tengo tocadiscos, amor" y "El álbum que le quitará el primer lugar al de Karol G y Rosalía. Y es Pop Rock argento" fueron algunos de los textos que escribieron los admiradores de la artista que comenzó su carrera en tiras como Floricienta y Casi Ángeles.
El anuncio oficial del documental sobre Lali Espósito en Netflix
"Netflix anuncia el lanzamiento del tráiler oficial de LALI: La que le gana al tiempo, la película documental hecha en Argentina que se sumerge en el proceso de transformación personal y artístico de Lali, culminando en su épico regreso a los escenarios y que estará disponible globalmente el próximo 4 de diciembre", reza el comunicado de prensa sobre este largometraje que tiene a los fans expectantes. El documental ofrece "una mirada inédita, acompañando a Lali desde una etapa de introspección hasta su monumental reencuentro con el público". Este recorrido íntimo culmina con un hito histórico: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.
LALI: La que le gana al tiempo capta la esencia de una artista "que redescubre su voz y se conecta de manera más profunda con su música y sus fans". La película presenta material de archivo personal y exclusivo, además de testimonios íntimos de su círculo cercano, revelando las decisiones, los miedos y la pasión detrás de su proceso creativo.