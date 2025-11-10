Lali Espósito anunció el lanzamiento de su disco en formato de vinilo.

Lali Espósito anunció en sus redes sociales un lanzamiento que faltaba en su actual era, basada en su más reciente material discográfico, No vayas a atender cuando el demonio llama. La actriz y cantante dio a conocer que se estrenará su álbum en formato vinilo, una opción ideal para coleccionistas y melómanos.

La intérprete de canciones como Fanático, No Me Importa y Boomerang se mostró feliz en su posteo, al poder anunciar la noticia que muchos de sus fans estaban esperando. "El demonio y su regalito antes de la navidad para cerrar el tremendo año de este álbum. No vayas a atender cuando el demonio llama en vinilo, un sueño", escribió Espósito en el pie de foto de su posteo.

"A fin de mes en disquerías del país y en mi tienda oficial", concluyó su posteo Lali y, por supuesto, en la sección de comentarios los fans le dejaron mensajes cargados de alegría y euforia. "Gracias, viejo, gracias", "Yendo no, llegando", "Amo pero no tengo tocadiscos, amor" y "El álbum que le quitará el primer lugar al de Karol G y Rosalía. Y es Pop Rock argento" fueron algunos de los textos que escribieron los admiradores de la artista que comenzó su carrera en tiras como Floricienta y Casi Ángeles.

El anuncio oficial del documental sobre Lali Espósito en Netflix

"Netflix anuncia el lanzamiento del tráiler oficial de LALI: La que le gana al tiempo, la película documental hecha en Argentina que se sumerge en el proceso de transformación personal y artístico de Lali, culminando en su épico regreso a los escenarios y que estará disponible globalmente el próximo 4 de diciembre", reza el comunicado de prensa sobre este largometraje que tiene a los fans expectantes. El documental ofrece "una mirada inédita, acompañando a Lali desde una etapa de introspección hasta su monumental reencuentro con el público". Este recorrido íntimo culmina con un hito histórico: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Lali.

LALI: La que le gana al tiempo capta la esencia de una artista "que redescubre su voz y se conecta de manera más profunda con su música y sus fans". La película presenta material de archivo personal y exclusivo, además de testimonios íntimos de su círculo cercano, revelando las decisiones, los miedos y la pasión detrás de su proceso creativo.