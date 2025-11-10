Entradas Miranda! en Ferro 2025: precios y fecha de cuándo toca

Tras agotar dos fechas, Miranda! anunció un nuevo show para diciembre en el Estadio Ferro. Será una oportunidad única para cerrar el 2025 junto a los reyes del pop. Cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitás saber para vivir una noche imperdible.

Miranda! suma otro show en el Estadio Ferro

Después de agotar las entradas para el 22 y 23 de noviembre, Ale Sergi y Juliana Gattas sumaron otro show para el 20 de diciembre. Se trata del broche de oro para un año cargado de éxitos, desde el lanzamiento de su álbum Nuevo Hotel Miranda!, la participación como coaches en La Voz Argentina y la gran gira mundial.

El precio de las entradas varía de acuerdo a la ubicación, pero comienzan en los $75000

Este fin de semana la banda siguió marcando tendencia cuando Dua Lipa eligió “Tu Misterioso Alguien” para encender el Monumental en su segundo show en River y generó grandes repercusiones en todas las redes sociales y en los medios. En julio de este 2025, el tema se convirtió en la canción más escuchada de Spotify Argentina 15 años después de su lanzamiento.

Con un vestuario renovado, los fans tendrán otra oportunidad para disfrutar de un espectáculo de gran despliegue escénico, coreográfico y los mejor del electropop. El show celebra la última etapa del dúo combinando los grandes hits con las canciones y colaboraciones que marcaron su último trabajo discográfico.

Cómo comprar las entradas para Miranda! en el Estadio Ferro: cuánto salen

Los tickets para la nueva fecha del 20 de diciembre en Estadio Ferro ya están a la venta: la preventa para los usuarios de Visa Crédito de Banco Galicia comenzó este lunes 10 de noviembre a las 11 hs. Los clientes Galicia tiene hasta 6 cuotas sin interés a través de MODO. Mientras que la venta general comenzará este lunes tras agotar los 2.000 cupos o pasadas las 24 horas de la Preventa.

Miranda! anunció una nueva fecha para el Estadio Ferro el próximo 20 de diciembre

Las entradas están disponibles en la página oficial de Enigma Tickets. Los precios dependen de la ubicación y pueden ser los siguientes: