Está en Netflix: es una de las series históricas y fue la inspiración para un hit de Miranda

La historia detrás de la canción Tu Misterioso Alguien de Miranda!

Miranda! es sin dudas uno de los grupos más destacados de la música pop argentina. El dúo conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas se encuentra en pleno furor durante el 2025 por su participación como jurado de La Voz Argentina 2025 y muchas personas comenzaron a reivindicar sus icónicas canciones, como por ejemplo, Tu Misterioso Alguien. El cantante aprovechó y contó la historia de este tema, cuya inspiración partió de una de las series históricas que se puede ver en la plataforma Netflix.

Cómo surgió la canción Tu Misterioso Alguien de Miranda!

En diálogo con Futurock, Ale Sergi ventiló detalles acerca de la historia de la canción que no nace precisamente del sufrimiento de alguien, sino que se inspiró en la histórica serie Lost, que se emitió desde los años 2004 a 2010. "El origen de la canción no tiene absolutamente nada que ver. Mil disculpas pero les voy a cagar la vida", lanzó el músico entre risas en una entrevista brindada días atrás.

"En los primeros capítulos, el personaje que se llama Locke tiene a uno encerrado en una cápsula y en un momento uno le dice 'ese que tenés ahí encerrado'. Le dice 'your misterious someone'. Y cuando vi eso me encantó y me lo anoté al título, diciendo 'ya lo voy a usar'", relató Sergi. "Adapté esa historia a lo que escribimos siempre y ahí salió. A mí me encanta la letra, pero no nace de una situación real de sufrimiento", agregó.

Por dónde se puede ver la serie Lost

Lost se encuentra en Netflix, pero hasta el próximo 14 de agosto. La plataforma de series y películas así lo comunicó en sus canales oficiales, y de hecho, si uno desea ver, hay una advertencia sobre la fecha límite en la que estará disponible la producción audiovisual, que se transformó en una de las más históricas a nivel mundial.