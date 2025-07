Salió a la luz quién es la reconocida novia de Ale Sergi: tiene casi 20 años menos.

Ale Sergi (53), el cantante y líder de Miranda!, se animó a revelar detalles de su vida personal en una entrevista con Vero Lozano. A pesar de que hace años mantuvo un romance más expuesto con Andrea Rincón, actualmente Ale lleva una relación estable y muy privada con Cintia Bustamante, una famosa DJ cordobesa de 36 años con quien comparte más que solo amor.

La pareja está junta desde hace diez años, y aunque siempre mantuvieron un perfil bajo, la fama del músico y su rol como jurado en La Voz Argentina trajeron ese costado íntimo a la luz. Cintia, conocida artísticamente como La Cintia, nació en La Francia, un pueblo del este de la provincia de Córdoba, y se destacó desde joven en la música, primero en una banda de cumbia y luego en la escena del tech house.

El encuentro entre Ale y Cintia tuvo un origen curioso: fue en un recital de Miranda! en Córdoba, cuando ella se acercó con la excusa de reversionar un tema con su banda. Esa charla fue el inicio de una relación que se fue consolidando con el tiempo y que también los inspira en sus proyectos artísticos.

En diálogo con Vero Lozano, Sergi reconoció: “Hace diez años que estamos juntos. Es por lejos con la pareja que más he durado”. Cuando le consultaron qué había cambiado con Cintia respecto a sus relaciones anteriores, respondió con sencillez: “Vaya uno a saber, se dio. Ahora te digo que pasaron diez años y parece una locura, pero la verdad es que nos llevamos muy bien, tenemos muchos puntos en común, nos gustan las mismas cosas, tenemos el mismo objetivo de vida…”.

La familia de Ale Sergi: su novia y un gato

El cantante también destacó la afinidad que tienen por la música: “No solamente compartimos música, ella es DJ, encima a mí me encanta cómo es su trabajo porque a mí me encanta ir a bailar y estar en la cabina”. Además, agregó que comparten “un proyecto de vida bastante similar” y que disfrutan mucho pasar tiempo juntos.

Sobre sus planes a futuro, Ale fue muy claro: “Una vez me preguntaron si yo quería formar una familia, y recuerdo que respondí que yo ya tengo una familia con ella y el gatito. Lo siento así. Creo que cada quien arma su familia a la medida que uno quiere, y con ella queríamos eso”.