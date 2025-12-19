La senadora provincial Malena Galmarini repudió el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Javier Milei y cuyo tratamiento en el Senado de la Nación tuvo que posponer La Libertad Avanza por no tener los consensos necesarios para su aprobación. A su vez, la legisladora de la provincia de Buenos Aires destacó que el Frente Renovador trabaja en una propuesta alternativa que "aumente el empleo formal haciendo crecer la economía y cuidando a nuestras PyMEs, que generan el 80% del trabajo en Argentina”.

A través de un hilo por la red X, legisladora provincial planteó la necesidad de avanzar hacia una simplificación tributaria real, destacando que “no se puede tratar igual a un pequeño comercio o micro PyME que a una gran empresa”.

Malena Galmarini arremetió contra la reforma laboral de Milei.

Para Galmarini, el incentivo debe estar puesto “en producir e innovar, no en la especulación”. También remarcó que acompañar a las mujeres debe ser una prioridad, promoviendo más crédito, capacitación y cobertura en cuidados ante “la ausencia total de inversión en jardines”, y propuso la universalización de las licencias como una forma de alcanzar “justicia social real”.

Asimismo, la senadora massista hizo hincapié en la situación de los trabajadores de plataformas, reclamando “transparencia e ingresos dinámicos” y señalando que “el algoritmo debe reconocer derechos y protección”. Y sostuvo: “Nuestra visión incluye un modelo de trabajo con derechos, protección y, sobre todo, futuro. No buscamos solo describir lo que pasa; trabajamos para cambiarlo”.

Galmarini firmó que “la reforma laboral de Milei ya está en marcha y ya fracasó” y advirtió que las consecuencias se sienten en todos los sectores: “Casi 20.000 PyMEs menos, una desocupación del 8% que golpea sobre todo a jóvenes y mujeres, y un pluriempleo récord del 12%”, enumeró. En este contexto, subrayó que “no son estadísticas, son proyectos de vida truncados”, y alertó que la caída del poder adquisitivo afecta cada vez más a docentes, jubilados y trabajadores de la salud.

Por último, la senadora rechazó las medidas que buscan consolidar la reforma en debate, advirtiendo que implican “vacaciones cuando el empleador quiera, sueldos en bonos o tickets, techo a los salarios, robo de horas extras y desfinanciamiento de la seguridad social para facilitar despidos”, y concluyó: “No es por acá”.

El anuncio de Galmarini va en linea con las declaraciones de la diputada nacional de Unión por la Patria y también integrante del Frente Renovador Marina Salzmann, que había adelantado que en el massismo se están trabajando en proyectos alternativos orientados a la generación de empleo, la recomposición salarial y el fortalecimiento de los derechos laborales.

Según comentaron fuentes del espacio referenciado en Sergio Massa, Salzmann es una de las técnicas que está trabajando en las propuestas, que son coordinadas por el diputado nacional Guillermo Michel. En ese marco, adelantaron, se va a esperar un tiempo para dar a conocer formalmente las iniciativas ya que el propio Gobierno pausó la discusión. "La posicion del FR es discutir propuestas y no limtarse a bloquear algo por el solo hecho de ser oficialismo. Generar un aporte a lo que se haga, con las correcciones, agregados y frenos necesarios a lo presentado", acotaron.