Diputada de UP rechaza reforma laboral de Milei y advierte sobre su impacto en los trabajadores

En un día clave del debate sobre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, la diputada nacional Marina Salzmann (Frente Renovador) lanzó fuertes críticas contra las iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La legisladora cuestionó tanto el tratamiento de la ley de presupuesto como la reforma laboral, la cual calificó de "regresiva" y perjudicial para los trabajadores.

Salzmann denunció la falta de claridad y transparencia del oficialismo durante el debate en el Congreso, destacando que el miembro informante del dictamen de mayoría del Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, "dedicó 20 minutos a agradecimientos y saludos de cortesía, sin explicar absolutamente nada del proyecto". La diputada advirtió, también, que se incorporaron artículos de última hora para derogar leyes ya votadas por el Congreso, lo que calificó de "irregular e irresponsable".

En cuanto al Presupuesto 2026, Salzmann subrayó que profundiza el ajuste sobre áreas clave como la educación, mencionando la derogación de un artículo de la Ley de Educación Nacional que obliga a invertir un mínimo del 6% del PBI en el sector. "Después les encanta hablar de ascenso social, pero sin educación y sin herramientas, es imposible proyectar un futuro", afirmó, reflejando su preocupación por los recortes en áreas estratégicas para el desarrollo de los jóvenes.

Respecto a la reforma laboral, la diputada fue contundente al afirmar que "no presenta ningún beneficio para los trabajadores" y agregó que la modificación de la normativa laboral favorece un modelo económico que destruye empleo y debilita a las pymes. En este sentido, criticó la creación de un fondo de asistencia laboral que se financiaría con recursos de la seguridad social, advirtiendo que esta medida afectaría directamente a los jubilados y a sectores vulnerables como la AUH y los niños.

El malestar de Salzmann no se limitó a estos puntos. También expresó su preocupación por el ataque a derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a huelga, y el impacto negativo que la reforma tendría sobre las relaciones laborales en el país. La diputada resaltó que, si bien la Argentina necesita una reforma laboral, "no esta reforma", y subrayó la importancia de proponer alternativas que realmente beneficien a los trabajadores, las pymes y los sectores más vulnerables.

Por otro lado, en un contexto paralelo, Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, continúa con las negociaciones del oficialismo sobre la reforma laboral. En una reunión reciente con la CGT y la CTA, Bullrich escuchó las modificaciones propuestas por los sindicatos, quienes expresaron su firme oposición al proyecto de Milei. A pesar de las diferencias, Bullrich reiteró la intención oficialista de avanzar con la reforma en el Senado, donde se espera que el oficialismo obtenga un dictamen de mayoría y pueda iniciar el tratamiento en el recinto.

Salzmann, por su parte, reafirmó que desde el Frente Renovador se están trabajando en proyectos alternativos orientados a la generación de empleo, la recomposición salarial y el fortalecimiento de los derechos laborales. “Tenemos que buscar beneficios impositivos para las micro y pequeñas empresas que les permitan formalizar más trabajadores y contar con alivio fiscal”, concluyó, haciendo un llamado a un enfoque más inclusivo y equitativo para los trabajadores argentinos.