Fue bailarina de Tinelli, salió con su mejor amigo tras quedar viudo y ahora será madre

Ex bailarina de Tinelli será madre.

Kate Rodríguez vive uno de los momentos más felices y movilizantes de su vida. La bailarina panameña, conocida en la Argentina por su paso por el Bailando de Marcelo Tinelli y radicada en el país desde hace más de 15 años, se convirtió en madre por primera vez con el nacimiento de Emilia, la hija que tuvo junto a Maximiliano Antonietta, su pareja desde hace cuatro años.

La historia personal de la artista siempre estuvo atravesada por vínculos profundos y procesos de transformación. Tras la dolorosa viudez de quien era su mejor amigo, el vínculo entre ambos tomó otro rumbo con el paso del tiempo y terminó convirtiéndose en una relación de pareja sólida, que hoy celebra la llegada de una nueva integrante a la familia.

La feliz noticia fue confirmada por la propia Rodríguez a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió un emotivo posteo con un carrete de imágenes en las que se ve a la beba en sus primeras horas de vida, acompañada por sus padres y por los tres hijos que Antonietta ya tenía de su relación anterior, en una escena que refleja la unión y la emoción de esta familia ensamblada.

Kate Rodríguez junto al padre de su hija.

“Bienvenida Emilia, te presento a tus hermanos”, escribió la bailarina junto a las fotos, en un mensaje cargado de ternura. Además, sumó una reflexión que dejó en claro el significado profundo que tiene este momento en su vida: “Gracias Dios por darme esta familia que siempre soñé”.

El anuncio generó una inmediata ola de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de seguidores, colegas y amigos. Las redes se llenaron de comentarios celebrando la llegada de Emilia y destacando la felicidad que transmite la pareja: “Se merecen lo mejor”, “Qué emoción verlos así”, “Bienvenida Emilia” y “Hermosa familia” fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

Kte Rodríguez con su hija.

Después de años de trabajo, exposición mediática y desafíos personales, Kate Rodríguez atraviesa una etapa marcada por la plenitud y la realización. De las pistas de baile a la maternidad, su historia suma ahora un nuevo capítulo, atravesado por el amor, la reconstrucción y la llegada de una hija muy esperada.