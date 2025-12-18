Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini tiene todo preparado para el programa de este jueves 18 de diciembre de Otro Día Perdido, el cual se emite por El Trece y goza de buenos resultados en las mediciones. Esto no solo ocurre por la calidad de los invitados, sino también al formato que le imprime el trabajador de prensa y las intervenciones de Rada, que maravilla a muchos con sus trucos de magia.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este jueves 18 de diciembre?

Según lo publicado por el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, la persona que estará esta noche en el estudio será Chano, reconocido cantante y líder de Tan Biónica. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

¿Quién es Chano?

Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, es un cantante, compositor y músico argentino nacido el 23 de septiembre de 1981 en el barrio porteño de Saavedra. Desde muy joven mostró interés por la música: en la adolescencia comenzó a ensayar y tocar con su hermano Gonzalo “Bambi” y otros amigos. La pasión por ella los llevó a fundar su banda en 2002: ni más ni menos que Tan Bionica. A base de un pop-rock con influencias electrónicas, enamoró a muchos durante la segunda década del Siglo XXI.

El disco Obsesionario (2010) fue el puntapié a la fama, más precisamente el sencillo Ella. Le siguieron varios hits más: Beautiful, Obsesionario en La Mayor y Loca. Su 2012 fue consagratorio, recibiendo en el proceso dos premios Carlos Gardel (Mejor álbum Artista Pop y Mejor álbum Artista nuevo); el galardón de «Mejor Artista Latino por parte de la Cadena 40 Principales España; una nominación a los Grammys Latinos y múltiples distinciones de Los 40 Principales México, MTV Europa, Rolling Stone, Clarín y Nickelodeon.

En 2016, la banda entró en un impasse hasta 2023, año en que regresaron con Chano haciendo dicho anuncio en el Lollapalooza. Entre medio tuvo una buena carrera de solista, con temas como Naistumichiu, Carnavalintro o Claramente. Al margen de su faceta artística, Chano suscitó en reiteradas oportunidades la atención de los medios: desde por sus accidentes automovilísticos o su relación con las drogas, hasta las importantes mujeres con las cuáles se vinculó (Celeste Cid, Carla Quevedo o Juana Viale).