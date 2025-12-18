La hoja de ruta de gastos del arca nacional prevé ejecuciones puntuales, como la construcción de dos nuevos puentes sobre la Ruta Nacional N.º 3.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del jueves y en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el oficialismo. La iniciativa, que sumó 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, fue girada al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75 y por el cual se buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió abroquelar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias, entre ellas Santa Cruz, mientras que la oposición estuvo liderada por los rechazos más numerosos en manos de Unión por la Patria y la izquierda.

En el caso específico de los legisladores santacruceño, y sin romper con la lógica esperada, los diputados Jairo Guzman (LLA) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) votaron a favor, mientras que Juan Carlos Molina, Ana Maria Ianni y Moira Lanesán Sancho (Fuerza Santacruceña) lo hicieron en contra.

Dos nuevos puentes: ¿Qué contempla el Presupuesto 2026 para Santa Cruz?

La ley de Presupuesto 2026 presentada por el oficialismo hace hincapié en dos instancias clave para la provincia de Santa Cruz: financiamiento de las cajas previsionales no transferidas y obra pública, represas y organismos nacionales.

El primero, abordado en el artículo 61, establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará transferencias mensuales a los distritos que no transfirieron sus regímenes previsionales, en concepto de "Anticipo a cuenta del déficit previsional". Sin embargo, el texto fija varios condicionamientos: solo podrán acceder aquellas provincias que tengan un déficit reconocido mediante acuerdos firmados con ANSES, correspondientes al ejercicio 2021 o posterior.

Sobre obra pública, represas y organismos nacionales, la hoja de ruta de gastos del arca nacional prevé ejecuciones puntuales, como la construcción de dos nuevos puentes sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura de Comandante Luis Piedra Buena, además de transferencias para el mantenimiento de rutas nacionales.

Respecto a las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, se contempla una partida de 200 mil millones de pesos, el mismo monto asignado en el presupuesto vigente.

En cuanto al Hospital SAMIC de El Calafate, se considera un incremento nominal, pasando de poco más de 25 mil millones de pesos en 2025 a 35 mil millones en 2026. No obstante, se señala que durante el año en curso la ejecución fue inferior a lo presupuestado, con pagos efectivos por alrededor de 20.500 millones.

Finalmente, para YCRT, el proyecto del oficialismo asigna una partida de 135 mil millones de pesos para 2026, principalmente destinada a gastos operativos y salarios. Comparado con los 82.079 millones presupuestados en 2025, representa un aumento cercano al 48%.