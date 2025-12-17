Alejandra había sido vista por última vez en el barrio Las Flores, en la zona oeste de Miramar.

El cuerpo de una mujer fue encontrado este miércoles en la ciudad balnearia de Miramar. Las autoridades sospechan que podría ser de Alejandra Tolosa, una vecina que es intensamente buscada desde el 4 de diciembre, tras haber salido de su casa después de una discusión.

El hallazgo se dio este mediodía mientras se realizaban tareas de rastrillajes ordenados para encontrar a la mujer desaparecida, de 58 años. Alejandra había sido vista por última vez en el barrio Las Flores, en la zona oeste de Miramar. Sus allegados informaron que atravesaba un estado de salud mental delicado.

La búsqueda fue iniciada formalmente por el Destacamento Las Flores, con la difusión de la Red Solidaria. Además de los efectivos policiales, colaboraron familiares y vecinos de Miramar para dar con su paradero. Se realizaron varios rastrillajes y se analizaron cámaras de seguridad en la zona de la desaparición.

De quién es el cuerpo encontrado en Miramar

El cadáver estaba en un terreno baldío ubicado a unas tres cuadras del muelle, en el cruce de las calles 6 y 39. Su presencia fue informada por un empleado municipal que inmediatamente llamó a la policía.

En el lugar se hicieron presentes tanto las autoridades locales como la familia de Tolosa, que llegó a la zona tras conocer la noticia. Junto al cuerpo se encontraron las pertenencias con las que la mujer había salido de su casa, a excepción del celular y documentos.

Del operativo participaban 67 efectivos de seguridad y seguridad siniestral, 6 agentes de caballería y el grupo especial de búsqueda de personas de la DDI. A su vez, intentaban localizarla con drones. Al cuerpo se le realizará una autopsia en las próximas horas para confirmar su identidad y determinar las causas de muerte.

Qué pasó con Alejandra Tolosa

Tolosa era conductora de un programa de radio en la ciudad. Había sido vista por última vez el jueves 4 de diciembre en su casa, del barrio Las Flores. Alrededor de las 18:30, habría tenido una discusión con una de sus hijas, tomó sus cosas y se fue.

Horas después, la familia denunció su desaparición, quienes informaron que la mujer tenía antecedentes depresivos, por lo que desde esa misma noche comenzaron a buscarla intensamente.

El caso quedó a cargo del fiscal Ramiro Anchou. La investigación cuenta que tras dejar su casa, Tolosa fue captada por unas cámaras ubicadas e la zona céntrica de la ciudad caminando en la zona del hospital, a unas 20 cuadras de su vivienda.

Además, un dato que generó alerta fue el estado de WhatsApp que compartió tras desaparecer: "Chau", había sido su último mensaje. También le envió un escrito confuso a su pareja, la cual también será evaluada por la Justicia.