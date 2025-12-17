Hay un paraíso en Brasil, que se ubica a pocos kilómetros de Río de Janeiro, y se convirtió en un destino ideal para vacacionar en temporada alta.

En Sudamérica, Brasil se destaca como uno de los destinos preferidos para quienes quieren desconectarse en verano y disfrutar de la naturaleza. A pocos kilómetros de Búzios, en la región sudeste, aparece Praia do Forno, un verdadero refugio para quienes desean alejarse del ritmo frenético de las ciudades. Entre las opciones para explorar este paraíso, el snorkel y el buceo son las más elegidas, ya que permiten descubrir un fondo marino lleno de peces coloridos que animan el paisaje submarino.

Ubicada en Arraial do Cabo, Praia do Forno está a 40 kilómetros de Búzios y a solo dos horas de Río de Janeiro, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado. Sus playas de aguas transparentes y arenas rojizas ofrecen un escenario perfecto tanto para relajarse bajo el sol como para practicar actividades acuáticas.

Para quienes prefieren tierra firme, hay senderos que atraviesan la vegetación y miradores que regalan vistas impresionantes del entorno. Además, Praia do Forno invita a disfrutar de su gastronomía local, donde los mariscos frescos y las recetas tradicionales son protagonistas. Cada visita representa una oportunidad para saborear los platos típicos de la región y conocer un poco más de su cultura.

Para llegar, se puede optar por una caminata de aproximadamente 20 minutos desde el puerto hasta Playa dos Anjos, un recorrido que permite disfrutar del paisaje. Otra alternativa cómoda y rápida es tomar un paseo en barco desde la misma playa, que conduce directamente a Praia do Forno. Sin dudas, este rincón de Brasil se presenta como una propuesta ideal para quienes buscan combinar naturaleza, descanso y aventura en un entorno cercano a grandes ciudades como Río de Janeiro.

Praia do Forno emerge como un refugio perfecto para argentinos este verano 2026.

El paraíso escondido en Brasil para el verano 2026

Si querés escapar del bullicio de la ciudad y conectar con la naturaleza, Praia dos Naufragados en Brasil es una opción imperdible. Ubicada en el extremo sur de Florianópolis, en Santa Catarina, esta playa poco explorada ofrece un refugio único para relajarte lejos de las grandes multitudes. El acceso a esta joya escondida es parte de la experiencia: un sendero selvático que atraviesa la Mata Atlántica y demanda entre 40 y 50 minutos de caminata.

Aunque la primera subida requiere un poco de esfuerzo, después el recorrido se vuelve más ameno, con pequeños arroyos y una vegetación vibrante que acompaña todo el trayecto. Para llegar desde Argentina, podés tomar un vuelo directo al Aeropuerto Internacional Hercílio Luz (FLN) en Florianópolis y desde allí desplazarte hasta Caieira da Barra do Sul, punto de inicio de la caminata hacia la playa.