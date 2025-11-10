Verano 2026: Río de Janeiro vs. Mar del Plata, cuál es el destino más barato para estas vacaciones 2026

Río de Janeiro vs. Mar del Plata: cuál es el destino más barato para estas vacaciones 2026

Río de Janeiro se volvió uno de los destinos más elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano. Su cercanía con Buenos Aires lo hace competir incluso con destinos más tradicionales del país como Mar del Plata. ¿A cuál conviene viajar en la temporada de verano 2026?

Se acerca el verano 2026 y es hora de comenzar a planificar las vacaciones. Según datos oficiales Embratur, ente oficial del turismo brasileño, la llegada de turistas argentinos a Brasil creció un 94% en los primeros siete meses de 2025 y la tendencia podría replicarse el próximo año. La pregunta es cuál de los dos destinos conviene para el bolsillo.

Pasajes

La gran característica de Mar del Plata es que se pueden encontrar pasajes de micro de larga distancia con precios más económicos. En noviembre de 2025 algunas compañías ofrecen viajes desde Buenos Aires por $11.350 por persona en días específicos. Sin embargo, para enero del 2026 se esperan precios desde los $ 45.000 por persona para semi-cama, de acuerdo a un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta). El viaje en micro suele durar entre 5 y 6 horas.

La estimación para una familia de cuatro personas en micro (ida y vuelta): sería un mínimo de $90.800.

Mientras que para ir a Río de Janeiro en enero de 2026 los vuelos directos (ida y vuelta) para una familia cuatro personas comienzan en un precio de $635.000 (sin impuestos), de acuerdo Despegar. Sin embargo, los valores suelen variar de acuerdo a la fecha de salida y de regreso. El viaje tiene una duración de aproximadamente tres horas.

Los pasajes para una familia ida y vuelta en enero: comenzarían alrededor de $1.500.000 (con impuestos).

Hotel

En Mar del Plata en enero de 2026, por ahora, hospedarse 6 noches en un hotel 3 estrellas, con desayuno incluido y ubicado a tres cuadras de la playa, le puede salir a una familia tipo desde $1.878.028. Claro que los precios varían de acuerdo a la ubicación del hotel y las comodidades de alojamiento.

Mientras que alojarse en Río de Janeiro en un hotel 3 estrellas, a 15 minutos de la playa, durante 6 noches le cuesta a una familia de cuatro personas hay precios desde $761.468. También depende de la fecha de la estadía, la ubicación del hotel y los beneficios que ofrece.

Comidas

Si bien es difícil calcular cuánto podría estar una cena en enero de 2026 en ambos destinos, un punto de referencia pueden ser los precios actuales. En noviembre de 2025, en un restaurante sin tantos lujos de Mar del Plata una cena para dos personas comienza en los $30.000, lo que se podría implicar al menos $60.000 para una familia.

Mientras que en Río de Janeiro, de acuerdo a Wise, una cena en un restaurante de gama media para dos personas puede rondar los 600-800 reales (entre $161.000 y 214.000), por lo que dependerá del cambio del dólar.