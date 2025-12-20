Alejada de todo el mundo: la playa escondida a 40 km de CABA y con aguas cristalinas.

El verano 2026 ya se empieza a sentir de lo cerca que está y, con él, llegan las ganas de cortar con la rutina. Mientras muchos ya piensan en las vacaciones largas, otros buscan al menos una escapada de fin de semana para despejarse. Quedarse en el calor agobiante de la ciudad no siempre es una opción tentadora y, por eso, cada vez más personas miran hacia destinos cercanos que permitan cambiar de aire sin viajar demasiadas horas.

A solo 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires aparece una alternativa ideal para descansar del ruido, el tránsito y las multitudes típicas de las calles porteñas: Sharewood, una playa privada ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

Sharewood funciona dentro de un predio de más de dos hectáreas, pensado para recrear una experiencia de playa sin alejarse mucho de CABA. El espacio cuenta con una amplia playa artificial, una laguna de aguas cristalinas y distintos paradores donde es posible descansar, tomar algo o comer durante el día. También hay un bar al aire libre que se convierte en uno de los puntos más atractivos del lugar, sobre todo al caer la tarde, cuando el atardecer se acompaña con unos tragos después de pasar horas en el agua o bajo el sol.

Sharewood es un destino perfecto para una escapada.

El lugar está diseñado para adaptarse a distintos planes y públicos. Hay reposeras distribuidas por todo el predio, palmeras que aportan sombra natural, decks de madera y sectores pensados para relajarse sin apuro. La ambientación se completa con música, que suena durante gran parte del día y ayuda a crear un clima distendido, lejos del estrés cotidiano. Todo invita a bajar un cambio, ya sea en pareja, con amigos o incluso en familia.

Para quienes buscan algo más que descanso, Sharewood también ofrece una cuota de adrenalina. El predio cuenta con wakeboard, una actividad ideal para los amantes de los deportes acuáticos y para quienes disfrutan de probar experiencias nuevas. Es una propuesta muy elegida para pasar la tarde con amigos y sumar diversión al plan. En este caso, es importante tener en cuenta que se requiere reserva previa a través de la página oficial del lugar.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Sharewood

Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Sharewood es sencillo. Solo hay que tomar la Panamericana, ramal Pilar, y continuar hasta Villa Rosa. En condiciones normales de tránsito, el viaje puede demorar menos de una hora, aunque el tiempo final depende del punto de partida. Por su cercanía y facilidad de acceso, Sharewood se presenta como una escapada perfecta para cuando el presupuesto y los días disponibles son ajustados, pero las ganas de descansar, recrearse y cambiar de paisaje son altas.