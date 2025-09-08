Vuelos "low cost" para disfrutar Río de Janeiro por menos de 200 dólares

Viajar genera siempre una emoción especial y Río de Janeiro se destaca como uno de los destinos más codiciados del mundo, gracias a sus playas paradisíacas y su vibrante cultura. Ahora, la aerolínea low cost Flybondi sorprendió con una promoción imperdible: vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Río por apenas 190 dólares para el mes de mayo de 2026.

Esta fecha resulta ideal para visitar la ciudad brasileña, ya que el clima oscila entre 20 y 30 grados, perfecto para disfrutar al máximo de las aguas cálidas y las arenas blancas de sus playas emblemáticas. Además, la oferta está disponible en el portal Turismo City, donde se puede filtrar la búsqueda para encontrar "fechas más baratas" y acceder a este beneficio.

Para quienes quieran aprovechar esta oportunidad, el calendario propuesto por Flybondi indica que el vuelo de ida sale el jueves 5 de mayo a las 14:30 desde el Aeroparque Jorge Newbery, llegando a Río de Janeiro a las 17:25. El regreso está previsto para el martes 12 de mayo a las 18:15, partiendo desde el Aeropuerto Internacional de Río y aterrizando en el Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) a las 21:15.

En cuanto al equipaje, la tarifa promocional incluye una maleta pequeña por persona. Flybondi detalla que el pasajero puede llevar "un equipaje de mano por pasajero de hasta 30x20x40cm y uno de cabina (CarryOn) de hasta 35cmx55cmx25cm (ancho x alto x profundidad)", y que ambos no deben superar los 10 kg en total.

Río de Janeiro es famoso por sus playas, cada una con su propio estilo y atractivo. Entre las más destacadas están Copacabana, reconocida por su gastronomía variada y accesibilidad; Ipanema, ideal para quienes disfrutan de deportes acuáticos y corrientes más intensas; Leblon, un área más tranquila y perfecta para familias o parejas; y Barra de Tijuca, la playa más extensa con 18 km de costa para recorrer y disfrutar.

La nueva ruta “low-cost” para viajar a Punta Cana

Por su parte, la aerolínea dominicana Arajet, reconocida como la primera low cost del Caribe, comenzó a operar en Argentina en 2024, y busca ampliar su alcance en el país tras casi tres años de presencia en la región. Ahora, la empresa prepara el lanzamiento de una ruta directa entre Mendoza y Punta Cana, que intentará revolucionar la conectividad internacional de la provincia con una alternativa menos costosa para los viajeros.

La aerolínea recibió recientemente la autorización oficial para operar rutas que unirán Córdoba, Mendoza y Rosario con República Dominicana, derivadas de un memorándum firmado en diciembre de 2024 entre autoridades aeronáuticas de ambos países. Este avance podría abrir nuevas alternativas para los pasajeros locales y también generaría expectativas en el sector turístico y empresarial mendocino.

Al contar con esta conexión directa, Mendoza se posiciona como un punto estratégico para atraer turistas internacionales que buscan combinar playas caribeñas con escapadas enoturísticas y de montaña. Además, la iniciativa fortalece los vínculos comerciales y culturales entre ambas regiones, diversificando la oferta de vuelos que hasta ahora estaban concentrados en Buenos Aires.