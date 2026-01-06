La película más vista de Netflix y es ideal para los románticos incurables.

Netflix empezó el 2026 con un drama romántico en puesto número 1 de lo más visto de la plataforma. Se trata de Me Before You (Yo antes de ti), una película dirigida por Thea Sharrock y basada en la novela del mismo nombre escrita por Jojo Moyes. Las claves del filme protagonizado por Emilia Clarke que se convirtió en una de las historias de amor más comentadas de la década, tanto por su éxito comercial como por el debate que generó.

Yo antes de ti se estrenó en Estados Unidos en junio de 2016 y cuenta la historia de Louisa “Lou” Clark, una joven de un pequeño pueblo inglés, optimista, creativa y con un estilo muy particular. Lou lleva una vida sencilla y sin grandes ambiciones hasta que pierde su empleo y acepta trabajar como cuidadora de Will Traynor, un hombre adinerado que quedó cuadripléjico tras un accidente. Will, que antes llevaba una vida activa y llena de viajes, se muestra distante, irónico y profundamente desilusionado. Con el paso del tiempo, la energía y la sensibilidad de Lou comienzan a romper las barreras emocionales de Will, dando lugar a una relación marcada por el afecto, el aprendizaje mutuo y decisiones difíciles.

Los papeles principales están interpretados por Emilia Clarke como Lou y Sam Claflin como Will. Clarke aporta frescura, humor y ternura al personaje, mientras que Claflin ofrece una actuación más contenida y emocionalmente compleja. El reparto se completa con actores reconocidos como Charles Dance y Janet McTeer en el rol de los padres de Will, además de Jenna Coleman, Matthew Lewis y Vanessa Kirby en personajes secundarios que aportan profundidad a la historia.

Qué dijo la crítica de la película Yo antes de ti

En cuanto a la recepción de la crítica estadounidense, las opiniones fueron divididas. Algunos medios importantes valoraron positivamente la "química entre los protagonistas" y destacaron el carisma de Emilia Clarke como el mayor atractivo del filme. También se elogió el tono accesible y emotivo, que conecta fácilmente con el público amante del romance. Sin embargo, otras críticas señalaron que la película recurre a "fórmulas tradicionales del melodrama", acusándola de ser predecible y de simplificar temas complejos. En especial, varios comentaristas debatieron la forma en que la historia aborda cuestiones como la discapacidad y la autonomía personal, generando posturas encontradas.