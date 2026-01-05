Reparto de "El tiempo de las moscas", la serie argentina de Netflix: quiénes actúan

Protagonistas de "El tiempo de las moscas".

La ficción argentina suma una nueva propuesta potente con El tiempo de las moscas, una serie que combina suspenso, drama psicológico y crítica social, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, y como una continuación del universo de Tuya. La serie de Netflix vuelve a poner en primer plano a personajes femeninos complejos, atravesados por la culpa, el deseo de justicia y las consecuencias del pasado.

La serie se centra en Inés, una mujer que acaba de recuperar la libertad luego de haber pasado años en prisión por un crimen que marcó su vida para siempre. Afuera, el mundo no es el mismo: las relaciones cambiaron, las heridas siguen abiertas y las deudas emocionales no prescriben. En ese nuevo escenario aparece Justina, una mujer tan imprevisible como peligrosa, que se convierte en una aliada incómoda pero necesaria. Juntas emprenden un camino que mezcla venganza, supervivencia y una búsqueda desesperada por reescribir su destino.

Elenco principal de "El tiempo de las moscas"

Carla Peterson como Inés Lamas, la protagonista, una mujer que intenta reconstruirse tras salir de prisión y reconectar con un mundo que ha cambiado desde que ella no pudo tener contacto.

Carla Peterson.

Nancy Dupláa como Mariana "La Manca" Suáres, enigmática y frontal, clave en el rumbo de la historia. Compañera de Inés, quienes se conocieron en prisión.

Nancy Dupláa.

Valeria Lois interpreta a Susana Bonar, un personaje que aporta una mirada racional y humana en medio de una trama atravesada por la violencia y las cuentas pendientes del pasado.

Valeria Lois.

Osqui Guzmán encarna a Rody, una figura ambigua que combina carisma y peligro, funciona como un engranaje en el mundo marginal que rodea a las protagonistas.

Osqui Guzmán.

Carlos Belloso se pone en la piel del doctor Ortiz, un personaje ligado al poder y a la impunidad, cuya presencia refuerza el costado más oscuro y crítico de la serie.

Carlos Belloso.

Lo que viene en "El tiempo de las moscas"

Lejos de los relatos policiales tradicionales, El tiempo de las moscas se apoya en los vínculos humanos, en los silencios y en las tensiones morales. La serie propone una mirada cruda sobre el encierro, la reinserción social y el peso de las decisiones, con un tono oscuro pero atravesado por momentos de ironía y lucidez.

La serie promete una narrativa intensa, con actuaciones de alto nivel y un clima sostenido que apuesta más a la incomodidad que al golpe de efecto. Con una fuerte impronta femenina y una mirada adulta sobre la violencia y la justicia, El tiempo de las moscas se perfila como una de las producciones argentinas más sólidas y provocadoras del año, ideal para quienes buscan historias profundas, personajes imperfectos y conflictos que no se resuelven fácilmente.