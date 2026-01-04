Está entre las más vistas de Netflix: de qué se trata la nueva miniserie de Carla Peterson y Nancy Dupláa

Netflix añadió hace solo días una nueva miniserie argentina a su catálogo y ya es furor: El tiempo de las moscas. La producción, protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson, aborda de una manera única la amistad y fue una de las más elegidas para ver durante el fin de semana.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie que es furor en Netflix

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la serie sigue la historia de Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), dos expresidiarias que buscan ganarse la vida ofreciendo el servicio de fumigación.

La serie aborda la historia de dos expresidiarias a las que le ofrecen un trabajo peligroso

En medio de la falta de dinero y otras preocupaciones, les ofrecen realizar un negocio peligroso y con una gran recompensa que las puede llevar de nuevo a la cárcel. A pesar de la tentación ambas presienten que han caído en una trampa y se convierten en detectives. Se encontrarán con un camino lleno de engaños, peligros y decisiones clave, mientras son extorsionadas para realizar un negocio del que ya no quieren ser parte.

La miniserie, dirigida por Ana Katz y Benjamin Naishtat, cuenta con seis capítulos de un poco más de media hora cada uno y fue una de las más elegidas durante el fin de semana: El tiempo de las moscas encabezó el top 10 de las serie más vistas en Netflix durante el fin de semana.

La producción logra abordar temas como la amistad, el engaño, los desafíos económicos y la libertad con situaciones entrañables y mucho humor. El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con colaboración autoral de Leandro Custo, y al ser una serie relativamente corta, es una gran opción para ver sin despegarte de la pantalla.

El tiempo de las moscas: un elenco lleno de grandes actores argentinos

Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, la serie cuenta con un elenco lleno de grandes actores, entre ellos: Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi.

Además, el reparto también incluye a Lola Berthet, Julia Dorto, Ana Castro, Julieta Laso, Ezequiel Radusky, Mariano Sayavedra, María Marull, Mercedes Moltedo, Ginette Revnal, Diego Gentile, Rudy Chernicoff, María Rosa Fugazot, Juan Luppi, Susana Varela, Claudia Cantero y la propia Claudia Piñeiro, entre otros.