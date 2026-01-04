Códigos de Netflix: el "secreto" para desbloquear categorías, películas y series ocultas

Aunque parezca que Netflix siempre muestra lo mismo, la plataforma esconde un catálogo mucho más amplio del que aparece en la pantalla principal. Detrás del algoritmo y las recomendaciones personalizadas existe un sistema poco conocido que permite acceder a categorías específicas, géneros muy puntuales y listas ocultas. Se trata de los llamados códigos secretos de Netflix, una herramienta simple que amplía la experiencia de búsqueda y ayuda a encontrar series y películas que, de otro modo, pasan desapercibidas.

Estos códigos funcionan como accesos directos a subgéneros internos de la plataforma, desde comedias románticas independientes hasta thrillers psicológicos, cine de culto, terror extremo o producciones según país y década.

Netflix clasifica su contenido en miles de microcategorías internas. Muchas de ellas no aparecen visibles en el menú tradicional, pero siguen existiendo en el sistema. Cada una tiene un número asociado: ese es el código secreto. Al usarlo correctamente, se accede a una selección curada de títulos que responden a un criterio muy específico, sin depender de lo que el algoritmo “cree” que te va a gustar.

Cómo usar los códigos paso a paso

El método es muy sencillo y no requiere descargar nada:

Abrí Netflix desde un navegador web (funciona mejor desde la computadora). En la barra de direcciones escribí:

www.netflix.com/browse/genre/ Al final de esa URL, agregá el código que quieras explorar. Presioná Enter y listo: aparece la categoría oculta.

En celulares y Smart TV no siempre funciona de forma directa, pero podés guardar la categoría en favoritos desde la compu y luego verla en otros dispositivos.

Algunos códigos secretos populares para explorar más catálogo

Estos son algunos de los más usados y efectivos:

1365 – Acción y aventura

43048 – Thriller de suspenso

5475 – Comedias románticas

46588 – Cine clásico

6839 – Documentales

8711 – Terror

6548 – Comedias

11146 – Fantasía y ciencia ficción

783 – Contenido infantil

7424 – Anime

67879 – Series coreanas

También existen códigos para categorías mucho más específicas, como terror psicológico, dramas judiciales, cine independiente extranjero o películas basadas en libros.

Un truco para sacarle más provecho

Una buena estrategia es combinar los códigos con perfiles distintos. Cada perfil tiene un algoritmo propio, pero los códigos muestran el catálogo completo de ese género, sin filtros por hábitos previos. Ideal para maratones temáticos o para elegir qué ver sin perder tiempo.