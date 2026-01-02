Qué series ver en Netflix en enero 2026: el TOP 10 de las más vistas

El arranque del año 2026 ya tiene a Netflix con un catálogo de series especialmente atractivo, ideal para quienes aprovechan el verano para ponerse al día con estrenos y regresos esperados. Enero combina nuevas producciones con temporadas que marcan el cierre o la consolidación de historias exitosas, con las que abarca varios géneros como: drama, comedia, suspenso y animación. A continuación, una selección de las mejores series para ver en Netflix durante el primer mes del año.

Accidente - temporada 2. La serie mexicana regresa con nuevos episodios que profundizan en las consecuencias emocionales y legales del trágico hecho que marcó a sus protagonistas. Más oscura y compleja, la segunda temporada eleva la tensión y explora la culpa, el duelo y la verdad.

Emily en París - temporada 5. Emily vuelve a enfrentarse a decisiones clave en su vida profesional y sentimental. Con nuevos escenarios europeos, romances cruzados y el clásico tono ligero, la serie mantiene su espíritu glamoroso y escapista.

Ciudad de sombras. Este thriller urbano propone una historia atravesada por el crimen, la corrupción y los secretos del pasado. Con una atmósfera densa y un relato coral, se posiciona como una de las apuestas más sólidas del mes.

Hombre vs. Bebé. La comedia protagonizada por Rowan Atkinson continúa explotando el humor físico y las situaciones absurdas. Episodios breves y dinámicos, ideales para una maratón liviana y sin complicaciones.

Stranger Things - temporada 5. La serie fenómeno de Netflix llega a su esperada temporada final. Con Hawkins nuevamente en peligro, los episodios prometen cerrar los arcos de sus personajes y ofrecer un desenlace épico para una de las ficciones más influyentes de la plataforma. MÁS INFO Stranger Things Los creadores de Stranger Things anunciaron un spin-off de la serie: de qué se tratará

Envidiosa - temporada 3. La comedia argentina regresa con más enredos sentimentales, ironía y situaciones reconocibles. Su mirada ácida sobre las relaciones y la amistad sigue siendo uno de sus mayores aciertos.

Las esposas cazadoras. Este drama con tintes de thriller se adentra en un grupo de mujeres unidas por secretos, ambiciones y alianzas peligrosas. Intriga y conflictos personales se combinan en una narrativa adictiva.

Guerra de cucharas - temporada 2. La serie continúa explorando rivalidades familiares y tensiones cotidianas con humor y sensibilidad. La nueva temporada profundiza los vínculos y suma nuevos conflictos.

Beso dinamita. Una comedia romántica con giros inesperados que mezcla pasión, acción y personajes carismáticos. Ideal para quienes buscan historias livianas pero con ritmo.