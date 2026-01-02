EN VIVO
Qué series ver en Netflix en enero 2026: el TOP 10 de las más vistas

Las mejores series de Netflix para empezar el año.

02 de enero, 2026 | 09.00

El arranque del año 2026 ya tiene a Netflix con un catálogo de series especialmente atractivo, ideal para quienes aprovechan el verano para ponerse al día con estrenos y regresos esperados. Enero combina nuevas producciones con temporadas que marcan el cierre o la consolidación de historias exitosas, con las que abarca varios géneros como: drama, comedia, suspenso y animación. A continuación, una selección de las mejores series para ver en Netflix durante el primer mes del año.

"Record of Ragnarok", tercera temporada, en Netflix.

Series recomendadas para ver en Netflix

  1. Accidente - temporada 2. La serie mexicana regresa con nuevos episodios que profundizan en las consecuencias emocionales y legales del trágico hecho que marcó a sus protagonistas. Más oscura y compleja, la segunda temporada eleva la tensión y explora la culpa, el duelo y la verdad.

  2. Emily en París - temporada 5. Emily vuelve a enfrentarse a decisiones clave en su vida profesional y sentimental. Con nuevos escenarios europeos, romances cruzados y el clásico tono ligero, la serie mantiene su espíritu glamoroso y escapista.

  3. Ciudad de sombras. Este thriller urbano propone una historia atravesada por el crimen, la corrupción y los secretos del pasado. Con una atmósfera densa y un relato coral, se posiciona como una de las apuestas más sólidas del mes.

  4. Hombre vs. Bebé. La comedia protagonizada por Rowan Atkinson continúa explotando el humor físico y las situaciones absurdas. Episodios breves y dinámicos, ideales para una maratón liviana y sin complicaciones.

  5. Stranger Things - temporada 5. La serie fenómeno de Netflix llega a su esperada temporada final. Con Hawkins nuevamente en peligro, los episodios prometen cerrar los arcos de sus personajes y ofrecer un desenlace épico para una de las ficciones más influyentes de la plataforma.

  6. Envidiosa - temporada 3. La comedia argentina regresa con más enredos sentimentales, ironía y situaciones reconocibles. Su mirada ácida sobre las relaciones y la amistad sigue siendo uno de sus mayores aciertos.

  7. Las esposas cazadoras. Este drama con tintes de thriller se adentra en un grupo de mujeres unidas por secretos, ambiciones y alianzas peligrosas. Intriga y conflictos personales se combinan en una narrativa adictiva.

  8. Guerra de cucharas - temporada 2. La serie continúa explorando rivalidades familiares y tensiones cotidianas con humor y sensibilidad. La nueva temporada profundiza los vínculos y suma nuevos conflictos.

  9. Beso dinamita. Una comedia romántica con giros inesperados que mezcla pasión, acción y personajes carismáticos. Ideal para quienes buscan historias livianas pero con ritmo.

  10. Record of Ragnarok - temporada 3. La exitosa serie animada japonesa sigue expandiendo su épica batalla entre dioses y humanos. Acción intensa, combates espectaculares y mitología reinventada para los fans del anime.

