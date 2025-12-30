Cuándo empieza Año Nuevo chino 2026: esta es la fecha

Si bien queda muy poco para que termine el año occidental, en China se deberá esperar hasta febrero para celebrar el Año Nuevo chino. El 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, conocé qué significa y cuando empieza su temporada.

Cuándo es el Año Nuevo Chino: la fecha exacta

El Año Nuevo chino 2026 empezará el 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, antes del Año Nuevo Lunar siguiente. La diferencia con el cambio anual occidental es que el calendario chino no tiene una fecha fija de fin porque se rige por el calendario lunar.

El Año Nuevo chino se celebrará el próximo 17 de febrero de 2026

Para definir la fecha de Año Nuevo se toma un día que queda más o menos a mitad de camino entre dos fechas (a fines de enero y comienzos de febrero). Este año, ese punto intermedio cae entre el 3 y el 5 de febrero. Como no siempre coincide exactamente con una Luna nueva, la fecha del Año Nuevo chino puede variar y celebrarse en cualquier momento entre el 21 de enero y el 21 de febrero.

Una vez que comienza el Año Nuevo chino, las celebraciones duran 15 días. El primer día, muchas personas van a los templos y cumplen con la tradición del hóng bāo, que consiste en regalar sobres rojos con dinero a los niños y a los familiares más jóvenes como símbolo de buena suerte y prosperidad.

Las festividades terminan con el Festival de los Faroles, que se celebra por la noche con desfiles, linternas decoradas y espectáculos. El momento más destacado suele ser el Baile del Dragón, una de las tradiciones más representativas.

Año Chino 2026: el año del Caballo de Fuego

El 2026 será el año del Caballo de Fuego, el séptimo animal del zodíaco chino. Este representa a la libertad, la independencia y la renovación, pero también marca la impulsividad y el movimiento. Los rasgos del Caballo estarán marcados por la energía del Fuego que se relaciona con la pasión, creatividad, visibilidad y valentía.

El 2026 estará regido por el Caballo de Fuego que marca un periodo de cambios y realización de proyectos

Los que creen en el horóscopo chino consideran que el Caballo de Fuego traerá un año estará lleno de movimientos, transformaciones internas y tomas importantes de decisiones. En detalle será un año para realizar o retomar proyectos profesionales y personales que habían quedado postergados.

Además, llegarán viajes y momentos de crecimiento. El 2026 estará marcado por la claridad, muchas personas tendrán más claras su metas, prioridades y entenrán que deben dejar atrás.