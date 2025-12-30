Estrenos Apple TV en enero 2026: las películas y series que llegan

Apple TV+ trae grandes estrenos para enero.

Apple TV+ entra con fuerza al 2026 por sus suscriptores, con una combinación de nuevas temporadas de series consagradas y contenidos para toda la familia. Enero se perfila como un mes clave para la plataforma, con estrenos programados a lo largo del mes que abarcan desde thrillers y drama, hasta comedia y programación infantil.

La programación para este primer mes del año no solo renueva el catálogo con producciones esperadas por los fanáticos, sino que también busca atraer a nuevas audiencias con propuestas variadas. A continuación, repasamos todos los estrenos de Apple TV+ para enero, ordenados por fecha de lanzamiento.

Idris Elba protagoniza "Hijack".

Estrenos de Apple TV+ para enero de 2026

9 de enero - Teherán (temporada 3). La aclamada serie de espionaje regresa con una tercera temporada que profundiza en las tensiones políticas y personales de Tamar, su protagonista. La trama combina acción, intriga internacional y un desarrollo intenso de personajes.

14 de enero - Hijack (temporada 2). El thriller protagonizado por Idris Elba vuelve en su formato de acción casi en tiempo real, esta vez con una crisis en un tren de Berlín que mantiene a los pasajeros en una situación límite y al protagonista bajo enorme presión desde el primer minuto.

21 de enero - Las gotas de Dios (temporada 2). Basada en el popular manga internacional, esta serie mezcla drama con una fascinante exploración del mundo del vino. La segunda temporada profundiza en la búsqueda por descubrir secretos enológicos, mientras los personajes enfrentan desafíos personales y profesionales.

28 de enero - Terapia sin filtro (temporada 3). La comedia dramática con Jason Segel y Harrison Ford regresa con el peculiar terapeuta Jimmy Laird, quien continúa su intenso viaje de autodescubrimiento y ayuda a sus pacientes de maneras poco convencionales. La nueva entrega incluye incorporaciones especiales al elenco.

30 de enero - Yo Gabba GabbaLand! (temporada 2). Pensada para las audiencias más jóvenes, esta colorida y musical serie infantil vuelve con nuevas canciones, personajes y aventuras que celebran la imaginación y la diversión educativa.

Con este calendario, Apple TV+ busca iniciar el año con contenido atractivo para distintos públicos, alternando géneros y formatos que van desde historias intensas hasta propuestas ligeras y familiares. Enero de 2026 promete ser un mes para aprovechar al máximo la plataforma.