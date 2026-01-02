Recién la agregaron a Netflix: la película de comedia con Dakota Fanning y Brittany Murphy ideal para ver este fin de semana.

Netflix acaba de sumar a su catálogo una dulce película de comedia protagonizada por una joven Dakota Fanning junto a Brittany Murphy, recordada por sus papeles en Clueless, Inocencia Interrumpida, 8 miles y muchos otros clásicos de principios de los 2000.

En este sentido, la película que agregó el gigante del streaming es nada menos que Pequeñas grandes amigas, dirigida por Boaz Yakin en el año 2003. La misma se volvió una de las películas más populares de la era Y2K, tanto por su humor como por su sensibilidad. Sus escenas han quedado guardadas en la memoria de toda una generación, que hoy puede revivirlas a través de Netflix, por ejemplo, este primer fin de semana del 2026.

De qué trata Pequeñas grandes amigas

Pequeñas grandes amigas sigue la historia de Molly Gunn, una joven despreocupada y carismática que vive gracias al fondo fiduciario heredado de su padre, una legendaria estrella de rock. Su vida da un giro abrupto cuando descubre que el contador familiar malversó toda su fortuna, dejándola sin dinero ni hogar. Obligada a valerse por sí misma por primera vez, Molly consigue trabajo como niñera de Ray, una niña de ocho años extremadamente estructurada y emocionalmente contenida, hija de una ejecutiva musical absorbida por su carrera y con un padre gravemente enfermo.

Netflix sumó a su catálogo Pequeñas grandes amigas.

El vínculo entre Molly y Ray, marcado al principio por el choque entre la espontaneidad y la rigidez, se convierte en el eje central de la película. A través de esa relación, ambas aprenden a procesar el duelo, la pérdida y la necesidad de expresarse emocionalmente. En paralelo, Molly atraviesa un proceso de maduración personal: enfrenta una decepción amorosa, redefine su identidad lejos del privilegio y descubre su talento para el diseño de moda.

Reparto de Pequeñas grandes amigas: quiénes actúan en la película

Pequeñas grandes amigas es protagonizada por un reparto propio de los años 2000: Brittany Murphy y Dakota Fanning. Además de ellas, los actores y actrices que dan vida a los personajes de esta dulce y graciosa historia, que desde hace poco está disponible en el catálogo de Netflix, son: