Estrella de la serie Lost compartió un triste diagnóstico de salud: "Tengo daño cerebral"

Estrella de la serie Lost compartió un triste diagnóstico de salud.

Evangeline Lilly, actriz famosa por su trabajo en la serie Lost y las trilogías de películas de El Hobbit y Ant-Man, reveló que padece daño cerebral meses después de sufrir una conmoción al desmayarse y golpearse la cara contra una roca. El accidente ocurrió en mayo de 2025, cuando perdió el conocimiento en la playa.

La intérprete compartió un video en Instagram en el que explicó que los resultados de un escáner cerebral reciente muestran que "casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando con menor capacidad". A continuación, añadió que tiene "daño cerebral por la lesión cerebral traumática y, posiblemente, otros factores en juego", además de subrayar que "ahora mi trabajo es llegar al fondo de esto con los médicos y luego emprender el duro trabajo de arreglarlo".

"Pero está bien. Mi deterioro cognitivo desde que me destrocé la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y me ha permitido un final de 2025 más reparador", sumó Lilly, que ha acompañado la grabación con un texto donde asegura que le "reconforta saber que mi deterioro cognitivo no es solo perimenopausia", aunque le "inquieta saber la cuesta arriba que será intentar revertir las deficiencias".

La reacción de Michelle Pfeiffer y la crónica del dolor de Evangeline Lilly

Entre las reacciones a su publicación destaca la de Michelle Pfeiffer, quien da vida a su madre, Janet Van Dyne, en el Universo Cinematográfico de Marvel. "Eres una guerrera. Nada, ni siquiera esto, te derrotará, amiga mía", reza el comentario de la protagonista de Batman vuelve, Los fabulosos Baker Boys y Scarface.

Tras el accidente, Lilly ya habia mostrado imágenes de su rostro ensangrentado y narrado lo sucedido en Substack. En ese relato describió los primeros instantes después del golpe. "Saco la cara de la arena y cojo aire. Tengo la boca y la nariz llenas de sangre", dijo. La intérprete que encarnó a Kate Austen en Lost también explicó que sufrió episodios de desmayo desde que era niña y que, según le contó a su pareja en varias ocasiones, "cuando me quedo inconsciente, parece que me muero. Se me ponen los ojos en blanco y toda la vida abandona mi cuerpo".

Con información de Europa Press.