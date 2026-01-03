Temporada de premios: cuándo son los Globos de Oro y los Oscars y por dónde verlos.

Hollywood se prepara para iniciar su temporada de premios a las mejores películas y series del año. El recorrido detallado por todas las paradas antes de los Oscars.

El calendario de premios empieza este domingo 4 de enero con los Critics Choice Awards 2026, otorgados por la crítica especializada de los Estados Unidos. Se trata de premios que suelen marcar el pulso de lo que se verá en los Globos de Oro y los Oscars.

Una semana más tarde, el domingo 11 de enero, será el turno de los Globos de Oro, históricamente considerados la antesala de los Oscar. La ceremonia se realizará en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y podrá seguirse desde el país a través de TNT y HBO Max, desde las 22 (hora argentina). La alfombra roja estará conducida por el argentino Axel Kuschevatzky.

En febrero será el turno de los Premios BAFTA, que se entregarán el domingo 22 de febrero en Londres, y los Premios SAG, otorgados por el Sindicato de Actores, se realizarán el domingo 1 de marzo y podrán verse en vivo por Netflix desde las 22 (hora argentina).

Cuándo son los Oscars y dónde verlos

El cronograma culmina con los Premios Oscar, el evento que premia lo mejor del cine del año. La ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y será transmitida en la Argentina por HBO Max y TNT desde las 21.