Los Expedientes Secretos X podrán verse gratis en una famosa plataforma.

La serie de culto Los Expedientes Secretos X estará disponible gratis en Pluto TV a partir de Año Nuevo. Los detalles para no perderse de una de las mejores series de la historia de la televisión.

Aunque la serie de ciencia ficción creada por Chris Carter puede verse en Disney+, su incorporación a Pluto TV, propiedad de Paramount, permitirá que millones puedan disfrutarla completamente gratis, con pausas publicitarias. Además de estar disponible, la serie también contará con un canal exclusivo con capítulos 24/7 dentro de la categoría ciencia ficción de Pluto TV.

Protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson como los agentes especiales del FBI Fox Mulder y Dana Scully, quienes investigan casos sin resolver relacionados con lo paranormal, Los Expedientes Secretos X se estrenó en Fox en 1983 y originalmente duró nueve temporadas, hasta 2002.

Un éxito de la ciencia ficción

Debido al éxito Fox lanzó dos películas de Los Expedientes Secretos X con estreno en cines, en 1998 y 2008. Años más tarde la serie fue revivida para la temporada 10 y 11, que salieron por el canal en 2016 y 2018. Las 11 temporadas abarcan 218 episodios en total y podrán verse en Pluto TV en las próximas horas.