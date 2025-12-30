Alerta roja por tormentas para Año Nuevo: qué provincias tendrán lluvias intensas el 31 de diciembre

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) generó una alerta roja por fuertes tormentas que compromete a distintas provincias del país. El temporal estaría caracterizado por la presencia de intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento y tendría lugar en la previa de Año Nuevo.

En el marco del peligroso temporal que se aproxima y que está pronosticado para este 31 de diciembre, el SMN señaló cuáles serán las provincias afectadas por este fenómeno climático. Las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, Formosa y Chaco serán las principales provincias afectadas por el mal clima.

En el caso de Jujuy y Salta, las dos provincias ubicadas en el norte argentino, se esperan precipitaciones que acumulen cerca de 12 milímetros de agua, con vientos en sentido sur de hasta 26 kilómetros por hora. El número de precipitaciones será más alto de lo habitual teniendo en cuenta que son dos provincias en las que predomina un clima subtropical serrano con estación seca.

Por su parte, Tucumán y Catamarca contarán con una abundante caída de agua, la cual acumulará hasta 12 milímetros. A su vez, estas precipitaciones vendrán acompañadas por temperaturas de entre 28º y 17º, y por vientos sentido sur que podrían llegar a los 21 kilómetros por hora.

Las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, correspondientes a las zonas centro y oeste del país, se verán afectadas principalmente por fuertes ráfagas de viento, las cuales llegarán a alcanzar los 41 kilómetros por hora. Estos vientos estarán escoltados por temperaturas que rondarán los 34º y por lluvias que se extenderán por varias horas.

Por último, las provincias de Misiones, Formosa y Chaco serán, según el Servicio Meteorológico Nacional, las más afectadas por la tormenta, con precipitaciones que alcanzarán los 50 milímetros de agua y con vientos inestables que impactarán en distintas direcciones. Las temperaturas en estas provincias oscilarán entre los 29º y 23º. Se estima que este mal clima perdurará hasta la tarde del jueves 1 de enero.

Cómo será el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Atravesando el tramo final del 2025, el Servicio Meteorológico Nacional informó que condiciones climáticas se esperan para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos días del año.

Para este martes se espera un aumento de la temperatura, el cual podría llegar a los 37º durante la tarde.

Por su parte, para el miércoles 31 se espera una ola de calor que azotará a la Capital Federal, con una sensación térmica que llegará a los 38º.

Con el comienzo del 2026, se espera un alivio de la temperatura para el Jueves 1, con una baja de la temperatura que descendería hasta los 19º.

Finalmente, para el viernes 2 se espera una sensación térmica de entre 19º y 28º.