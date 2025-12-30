La ola de calor no deja de escalar en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas de nivel amarillo para este martes 30 de diciembre debido a un combo de condiciones adversas: calor intenso en la zona central del país, tormentas en el norte y ráfagas de viento de consideración en el sur. Desde el organismo señalaron que se trata de fenómenos climáticos que podrían generar daños y provocar interrupciones temporales en las actividades diarias.

En la Ciudad de Buenos Aires, la advertencia se elevó a nivel naranja, ya que se prevén temperaturas que podrían resultar peligrosas, especialmente para personas pertenecientes a grupos vulnerables, como niños, adultos mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán de manera moderada, entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que la temperatura máxima alcanzaría los 37 grados.

El aviso por calor extremo alcanza a varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Neuquén. En estas regiones, los registros térmicos superarán con amplitud los 30°C y, en algunos puntos, la sensación térmica podría acercarse a los 40°C.

Por su parte, en el conurbano bonaerense el calor continuará siendo protagonista: se espera una máxima cercana a los 37°C, con viento predominante del norte y un cielo mayormente despejado durante toda la jornada. A pesar de esto, quedó sin efecto la alerta por temperaturas extremas que estuvo vigente hasta el lunes.

Informa del SMN.

Recomendaciones para atravesar días de calor extremo

Mantener una hidratación constante: Beber agua durante todo el día, aun sin sentir sed, ayuda a regular la temperatura corporal y prevenir golpes de calor.

Evitar la exposición solar en horas críticas: Reducir actividades al aire libre entre las 11 y las 16 disminuye el riesgo de insolación y deshidratación.

Permanecer en ambientes frescos: Buscar sombra, ventilación o espacios climatizados permite bajar la temperatura corporal y evitar el agotamiento.

Usar ropa liviana y clara: Prendas sueltas, de colores claros y telas frescas facilitan la transpiración y reducen la absorción del calor.

Comer liviano y fresco: Priorizar frutas, verduras y comidas frías ayuda al cuerpo a mantenerse liviano y a digerir mejor con altas temperaturas.

Ducharse con agua tibia o fresca: Ayuda a refrescar el cuerpo sin generar cambios bruscos que puedan afectar la salud.

Evitar actividad física intensa: Realizar ejercicio temprano por la mañana o al atardecer reduce el esfuerzo del cuerpo durante el calor extremo.

Proteger a personas vulnerables: Niños, adultos mayores y mascotas necesitan mayor control y cuidados en días de temperaturas muy altas.

Las alertas por temperaturas extremas del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional indica alerta amarilla para zonas como el norte de la Provincia de Buenos Aires y gran parte de Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Neuquén y Mendoza. En su descripción del nivel amarillo, desde el SMN informan: "Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".