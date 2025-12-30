Ola de calor extremo en CABA y el Conurbano: así estará el clima el martes 30 de diciembre

Ola de calor en CABA y el Conurbano: así estará el clima el martes 30 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este 30 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este martes, será un día de calor extremo: la temperatura comenzará en una mínima de 26 grados y subirá hasta alcanzar los 37 grados de máxima, mientras que el cielo se encontrará parcialmente nublado.

El calor continuará hasta al miércoles 31, de acuerdo al SMN, en la previa a Año Nuevo la temperatura se ubicará entre una mínima de 27 grados y una máxima de 38 grados. Durante toda la jornada el cielo solo estará algo nublado. El jueves 1°, en el primer día del 2026, llegará un poco de alivio, ya que la temperatura descenderá notablemente al encontrarse entre una mínima de 19 grados y una máxima de 30.

Clima más cálido y seco: así será el verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.