La emocionante propuesta del nieto de Carlos Monzón a la ex de Fernando Báez Sosa: "Querés..."

Agustín Monzón fue derrotado en el Párense de Manos en el Estadio Huracán, pero el joven nieto de Carlos Monzón no se bajó del ring como perdedor, sino que se llevó una gran alegría. Tras el enfrentamiento con Franco Bonavena, aquel tomó la palabra y le pidió a Julieta Rossi, exnovia de Fernando Báez Sosa, que se convirtiera en su pareja.

"Quería llevarme una victoria de verdad. Una victoria emocional. Y es pedirle a Julieta Rossi que sea mi novia, quien me acompañó en todo este proceso", expresó entre lágrimas Agustín, quien le pidió a su nueva novia que subiera al ring y exclamó: "Te amo con todo mi corazón". El dulce momento se cerró con un abrazo de los enamorados y los aplausos del estadio.

Cómo está hoy Julieta Rossi, exnovia de Fernando Báez Sosa

En 2025, a cinco años del asesinato de Fernando Báez Sosa, la vida de Julieta Rossi tomó un rumbo muy distinto al que había imaginado junto a su novio. El brutal crimen en Villa Gesell en 2020 marcó un antes y un después en su historia personal, empujándola a reconstruir su camino lejos del foco mediático que rodeó el caso.

Agustín Monzón confirmó su relación con Julieta Rossi en el Párense de Manos.

Julieta, con 23 años, decidió canalizar su proceso de duelo a través de la danza, una pasión que la acompañó desde siempre y que ahora se convirtió en el centro de su vida profesional. Lejos de la exposición pública relacionada con el caso judicial, optó por no participar en documentales ni cumplir un rol activo en el juicio, Rossi se formó como bailarina y docente, especializándose en estilos urbanos como reggaetón, urbano y femme style.

Su crecimiento artístico la llevó a consolidarse en la escena de la danza, con una comunidad numerosa de seguidores en redes sociales y colaboraciones con artistas de renombre. Además, amplió su formación con viajes al exterior para perfeccionarse, incluyendo una estadía en Los Ángeles, donde trabajó con referentes internacionales de la disciplina.

Hoy, Julieta decide apostar al futuro, y, en esta oportunidad, al amor junto a Agustín Monzón. Es un ejemplo para todos los jóvenes que la siguen desde el otro lado de la pantalla, de como, incluso en las peores circuntancias y horrores de la vida, se puede seguir adelante y pelear por un futuro mejor.