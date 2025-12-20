Clima con probabilidad de lluvias en Córdoba: cómo será el sábado 20 de diciembre

Un sábado con ambiente caluroso y húmedo, marcado por la inestabilidad y la presencia de nubosidad persistente

La jornada del sábado 20 de diciembre se presenta con condiciones variables que vuelven a poner en foco al pronóstico del tiempo en la provincia. El clima en Córdoba estará atravesado por el calor, la humedad y una alta probabilidad de lluvias, un combo típico de diciembre que puede generar cambios repentinos a lo largo del día.

Clima en Córdoba: un sábado marcado por la inestabilidad

El escenario meteorológico previsto para este sábado 20 de diciembre en Córdoba responde a un patrón de inestabilidad que se viene repitiendo en los últimos días. La presencia de aire cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de nubosidad y fenómenos asociados, especialmente durante las primeras horas y hacia el final de la jornada.

Las condiciones generales indican un ambiente caluroso a cálido, con poco cambio en las marcas térmicas respecto de días anteriores. Sin embargo, la sensación térmica podría verse modificada por la nubosidad persistente y la ocurrencia de precipitaciones intermitentes.

Pronóstico del tiempo para el sábado 20 de diciembre

Según los datos disponibles, el pronóstico del tiempo anticipa una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzaría los 27 grados. Si bien no se esperan extremos térmicos, la combinación de calor y humedad será un factor a tener en cuenta a lo largo de toda la jornada.

La probabilidad de lluvias se ubica en torno al 90%, un valor elevado que refuerza la expectativa de tormentas y chaparrones en distintos momentos del día. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche las lluvias tendrían mayor presencia y persistencia.

Los vientos soplarán desde el sector norte a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora, sin ráfagas intensas previstas. Este flujo de aire contribuirá a mantener las condiciones cálidas, aunque sin un impacto significativo en la evolución de los fenómenos de precipitación.

Lluvias y tormentas: qué se espera durante el día

El comportamiento de las lluvias será uno de los aspectos centrales del clima previsto para este sábado. Las tormentas matinales se presentarían de manera aislada, con chaparrones de corta duración pero potencialmente intensos en algunos sectores de la provincia.

Durante la tarde y la noche, el escenario podría tornarse más generalizado, con lluvias de variada intensidad y momentos de actividad eléctrica. Si bien no se anticipan descensos bruscos de temperatura, la presencia de precipitaciones podría generar una leve moderación del calor en determinados tramos del día.

Este tipo de jornadas inestables suele requerir un seguimiento constante de las actualizaciones meteorológicas, ya que la evolución de las tormentas puede variar según la zona y el horario.

Cómo impactan estas condiciones en la provincia

El clima en Córdoba durante este sábado tendrá impacto en la dinámica cotidiana, especialmente en actividades al aire libre, eventos programados y traslados. La alta probabilidad de lluvias obliga a contemplar escenarios alternativos y a prestar atención a posibles alertas por tormentas.

En términos generales, el día se caracterizará por un ambiente pesado, con cielo mayormente nublado y episodios de lluvia que podrían repetirse en distintos momentos. El poco cambio de temperatura mantendrá un marco térmico estable, aunque con variaciones en la sensación térmica asociadas a la humedad y las precipitaciones.

De este modo, el sábado 20 de diciembre se perfila como una jornada típicamente veraniega en la provincia, donde el calor y la inestabilidad volverán a ser protagonistas dentro del pronóstico del tiempo para Córdoba.