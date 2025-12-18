Según el reporte vespertino actualizado este jueves, las precipitaciones se harán presentes el viernes 19.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias en gran parte de la zona Norte, Centro y Cuyo de Argentina durante el fin de semana.

Según el reporte vespertino actualizado este jueves, las precipitaciones se harán presentes el viernes 19 en Mendoza, San Luis y Este de la región pampeana: la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, será escenario de tormentas intensas al cierre del día, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 km/h y ocasional caída de granizo.

Pronóstico de lluvias y tormentas para el fin de semana

Ya para el sábado 20 y con la primavera en salida, el sistema de mal tiempo se trasladará hacia Córdoba, Santa Fe y la región metropolitana de Buenos Aires, mientras que en los distritos del noroeste cordillerano también serán afectadas por lluvias.

Finalmente, el domingo 21, jornada en la que se dará inicio al verano calendario, las tormentas se localizarán en Santa Fe, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy y réplicas de menor intensidad en Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Calor y alta humedad: las condiciones climáticas que se registrarán en Argentina durante el fin de semana

Si bien las tormentas previstas para el fin de semana en gran parte del Norte, Centro y Cuyo de Argentina darán un respiro a las altas temperaturas, el termómetro se tomará revancha y adoptará la humedad como un impulso.

El sábado 20, las máximas más elevadas se concentrarán en Cuyo, Noroeste y Noreste. Santiago del Estero liderará el ranking de las provincias más calurosas al registrar 39° C. Las continuarán Catamarca y La Rioja, con 36° C, y Formosa, Chaco y San Juan, donde el mercurio trepará hasta los 35° C.

Para el domingo 21, el calor menguará un poco. Los picos más elevados de calor volverán a estar posicionados sobre Santiago del Estero, aunque con 36° C.