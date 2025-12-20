La 'Lisboa' de Sudamérica: el barrio mágico de calles empedradas y tranvías amarillos ideal para una escapada en Brasil.

Con sus calles de piedra, casonas que respiran historia y un aire bohemio que nos recuerda a lo mejor de San Telmo, Santa Teresa es la 'Lisboa' de Sudamérica y el refugio preferido de quienes buscan el otro lado de Río de Janeiro, en Brasil. Ubicada en lo alto de un morro entre Lapa y la Floresta de Tijuca, combina un pasado aristocrático y un presente bohemio con su tranvía amarillo nos transporta a otra época y una identidad cultural vibrante que lo convierte en una escapada ideal dentro de la ciudad.

Santa Teresa, el barrio mágico de Río de Janeiro lejos de Ipanema y Copacabana

Santa Teresa es el barrio bohemio más importante de Río de Janeiro. Sus principales atractivos son el histórico tranvía amarillo (bondinho), el Parque das Ruínas, la Escalera de Selarón y el polo gastronómico del Largo dos Guimarães. Es famoso por su arquitectura colonial y su identidad cultural y política vinculada a la resistencia carioca.

Lejos del ritmo frenético de Copacabana o Ipanema, propone otro tempo. Desde lo alto, ofrece vistas privilegiadas a la bahía de Guanabara y al Centro Histórico, mientras despliega un entramado de calles angostas donde sobreviven antiguas mansiones coloniales, haciendas de café, castillos urbanos y conventos del siglo XVIII. Muchas de esas construcciones, que alguna vez pertenecieron a la élite carioca, hoy funcionan como centros culturales, ateliers, hoteles boutique o viviendas compartidas de artistas.

Qué ver en Santa Teresa: del bondinho amarillo a los castillos urbanos

El gran símbolo del barrio es el bondinho amarillo . Este pequeño tranvía comenzó a circular a fines del siglo XIX para conectar el centro de Río con la zona alta de Santa Teresa. Tras un accidente que provocó su cierre en 2011, volvió a funcionar en 2015 como atractivo turístico, conservando su estética original. Cruza los Arcos de Lapa, serpentea por calles empinadas y refuerza esa postal lisboeta que tanto enamora a visitantes y fotógrafos.

El corazón del barrio late en el Largo dos Guimarães. Allí se cruzan el tranvía, los bares, los restaurantes, las casas de artesanías y una vida callejera constante. Es habitual encontrarse con músicos tocando en vivo, ferias improvisadas o vecinos charlando en las veredas. Desde ese punto, la mejor forma de conocer Santa Teresa es perderse caminando, sin mapa ni apuro.

El barrio se convirtió con los años en un bastión artístico y político, con una fuerte impronta de izquierda. Murales, grafitis y carteles reivindican causas sociales, el feminismo, la defensa de la salud pública o la memoria de figuras como Marielle Franco. Arte y militancia conviven en paredes, ventanas y plazas, reforzando una identidad colectiva muy marcada.

Santa Teresa es uno de los barrios más atractivos de Río de Janeiro.