No es una película de Harry Potter: el "Hogwarts" en el centro de Río que fue elegido como la más linda del mundo.

Existe una biblioteca en el centro de Río de Janeiro, Brasil, que recuerda mucho al "Hogwarts" de Harry Potter y fue elegida por rankings internacionales como una de las más lindas del mundo. Si estabas pensando vacacionar en Río o hacer una escapada, es un punto cultural que no te podés perder. Su belleza imponente enamora a los turistas año a año y es un sitio ideal para sacar fotos.

Se trata del Real Gabinete Portugués de Lectura (en portugués Real Gabinete Português de Leitura), una biblioteca y centro cultural ubicado en Rua Luís de Camões 30, en el centro histórico de Río de Janeiro.

Apenas se entra a esta biblioteca histórica, cualquiera se impacta ante sus estanterías infinitas de madera tallada, la luz que entra desde lo alto y esa atmósfera de ensueño que recuerda a las películas de Harry Potter.

La historia del Real Gabinete Portugués de Lectura

Fue fundada en 1837 por inmigrantes portugueses y nació con el objetivo de difundir la cultura lusófona en Brasil. Al día de hoy, alberga más de 350.000 libros, lo que la convierte en la mayor colección de obras en portugués fuera de Portugal. Entre sus joyas hay ediciones rarísimas, como la primera impresión de Os Lusíadas (1572), del poeta Luís de Camões.

El edificio actual fue inaugurado a fines del siglo XIX y tiene un estilo neomanuelino, una reinterpretación monumental del gótico portugués. La fachada está inspirada en el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa y tiene esculturas de figuras históricas como Vasco da Gama y Pedro Álvares Cabral.

Al entrar se puede apreciar el salón principal, que sorprende con estanterías que llegan hasta el techo, una enorme araña de cristal y una claraboya de hierro y vidrio, por donde ingresa luz natural. En los últimos años, esta biblioteca fue destacada en rankings internacionales como una de las bibliotecas más lindas del planeta.

Está ubicada en pleno centro histórico de Río de Janeiro, es está abierta al público y se puede visitar de manera gratuita. Ya sea para amantes de los libros, fanáticos de la arquitectura o turistas con ganas de conocer más sobre la cultura de Brasil, recorrerla es una experiencia única que combina historia y arte.

Elegida entre las más lindas del mundo

En agosto de 2025, el Real Gabinete Portugués de Lectura fue elegido como una de las 10 bibliotecas más hermosas del mundo por los 1000 Libraries Awards, una premiación internacional en la que participaron cientos de miles de votos. Este reconocimiento no solo destaca su belleza arquitectónica, sino también su valor cultural e histórico en la ciudad de Río de Janeiro.