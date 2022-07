Flor de la V le puso los puntos a Kate Rodríguez en vivo: "Manejamos el tono"

La conductora le exigió más respeto a la invitada tras la oleada de insultos hacia "El Chanchi" Estévez.

Flor de la V frenó en seco a Kate Rodríguez y le puso los puntos al aire de Intrusos. La conductora tuvo que hacerse cargo de la situación y evitar que la invitada continuara con la serie de insultos sin medir las repercusiones que esto podía tener. "Manejemos el tono", exigió Flor de la V ante la actitud de Rodríguez.

Desde que se fue de El Hotel de los Famosos y empezaron las internas dentro del reality show, Kate Rodríguez asistió a Intrusos en reiteradas ocasiones para opinar de los escándalos que sucedían dentro del programa. Desde aquel entonces, la bailarina demostró su claro desagrado hacia Martín Salwe y "El Chanchi" Estévez, a quien lapidó en reiteradas ocasiones. Pero fue por este mismo motivo que Flor de la V tuvo que ponerle los puntos.

"¡La gente te odia por lo que hiciste en el programa, no por el odio que generemos las que hablemos de lo que vivimos dentro del hotel! ¡Padrino, la gente te odia por lo que vio! Vos hablás de lo que no se vio, pero la gente te juzga por lo que vio", lanzó Kate Rodríguez sacada al referirse al exjugador de Racing.

Luego, Rodríguez continuó: "¡Este tipo manejaba todo! Este tipo nunca me cayó bien. Ahora estoy acá afuera y quería un cara a cara sin edición ni personaje, Maxi, pero veo que sos el mismo cagón de siempre". Por último determinó: "Sos ridículo, ándate a jugar al fútbol a Independiente porque en Racing no te quieren, ¡tonto!", y generó la furia de Flor de la V.

Neutral, Flor de la V quiso calmar las aguas y evitar un problema mayor. "Kate, manejemos el tono. Por favor. Está bueno que vos le digas lo que quieras, pero también la educación, Kate". Por último, cerró con un consejo para su invitada: "No te pongas mal porque la que termina perdiendo sos vos".

Flor de la V enfureció en Intrusos y cortó un movil en vivo: "Habíamos pactado algo"

Flor de la V estalló al aire de Intrusos y sacó a una invitada del aire. La conductora no pudo ocultar su malestar y decidió que no quería conversar más con la famosa, ya que se negó a hablar de los temas que habían pautado antes de salir al aire. "No te quiero poner en un compromiso", lanzó de forma irónica Flor de la V antes de cortar la trasmisión.

Todo sucedió luego de las fuertes declaraciones de Bettina, la hija de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols, quien aseguró que tenía nula relación con su papá. En este contexto, Flor de la V se contactó con Adriana Chaumont, ínitma amiga de la fallecida modelo y muy cercana a la hija de Beatriz, pero no obtuvo las respuestas esperadas. Sin tapujos, la conductora decidió no remar más el móvil y lo cortó antes de insistir más.

La intención de Flor de la V era hablar con la modelo sobre Bettina: cómo estaba tras la fuerte denuncia y cómo se había tomado la gran repercusión que tuvo. Sin embargo, Adriana Chaumont se negó a dar muchas declaraciones al respecto y colmó la paciencia de la conductora, motivo por el que la sacó del aire sin pensarlo dos veces.

"¿Viste a las chicas este último fin de semana? ¿Pudiste hablar con ellas?", empezó por decir Flor de la V para inciar la entrevista. "A Bettina no la veo desde Pascuas, que fui a visitarlas. A Noelia sí, la vi. Pero Bettina me mandó un mensaje diciéndome que por favor no hable de ella, y voy a respetar su pedido", replicó rápidamente Adriana. Sin embargo, la conductora no quedó conforme con la situación y uno de sus panelistas apuró a la invitada.

En este contexto, Pablo Layús indagó en el tema: "¿Cómo está el caso? ¿Tenés conocimiento?". "No, no puedo hablar de Bettina, no puedo hablar del caso... Ella está hermosa, la quiero mucho, pero es lo único que puedo decir de ella. Me gustó verla bien", continuó Adriana Chaumont y colmó la paciencia de Flor de la V. "Bueno, gracias, Adriana. Te mando un beso enorme. No te quiero poner en un compromiso. No podemos hablar con alguien que no puede hablar. Habíamos pactado algo, sabía de lo que íbamos hablar. Así que hablemos nosotros", sentenció la conductora.