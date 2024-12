Boca le ganó a Gimnasia y sueña con la Libertadores: el gol de Milton Giménez

Boca aprovechó su momento y venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0 en un aceptable encuentro disputado esta noche, en la Bombonera, en el marco de la vigésimoquinta fecha de la Liga Profesional 2024.

El delantero Milton Giménez, a los 15 minutos del primer tiempo, anotó el tanto para el triunfo del equipo de Fernando Gago. Con este resultado, el Xeneize llegó a los 63 puntos en la tabla anual y se ilusiona con clasificar a la Copa Libertadores 2025, aunque no podrá relajarse, ya que tienen a cinco equipos a solo 4 puntos de diferencias.

Boca y Gimnasia comenzaron el encuentro con un nivel de juego discreto, donde ninguno logró sobresalir y se luchó más de lo que se jugó, algo que generó un faltante de acciones de peligro. Sin embargo, el "Xeneize" logró destrabar las acciones en el cuarto de hora, cuando Giménez recibió un pase del "Changuito" Zeballos y con un latigazo firmó el 1 a 0 ante Ledesma.

Ya en el complemento, Boca comenzó con intensidad, pero con el correr de los minutos, volvió a exhibir el déficit que tiene desde que asumió el ex Racing como entrenador, ya que no logró prolongar su juego dinámico y lentamente le cedió la tenencia a su rival. Gimnasia aprovechó este panorama y se las ingenió para incomodar al local, pero nunca tuvo la frialdad necesaria en los últimos metros para lastimar. Esto le permitió al Xeneize no sufrir y aferrarse a un resultado que en la tabla no deja dudas para sus aspiraciones internacionales, aunque en el juego sigue estando en debe.



Con información de Noticias Argentinas