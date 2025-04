El ex procurador del tesoro Rodolfo Barra defendió la designación por decreto de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema, pese a que el Senado no prestó acuerdo para su nombramiento. De todos modos, sostuvo que si Javier Milei vuelve a nombrar un ministro del máximo tribunal en comisión nuevamente, sería motivo de "juicio político" para el Presidente

"Formalmente, García-Mansilla está designado en comisión, según lo que autoridad el artículo 92 inciso 19 de la Constitución de la Nación, hasta el 30 de noviembre de este año. Porque, estando en receso el Senado, como estuvo en ese momento, el Presidente puede llenar esos cargos que requieran esos cargos que requiera el acuerdo de la Cámara alta hasta la próxima legislatura", afirmó Barra en una entrevista en El Destape 1070.

Para el ex ministro del maximo tribunal, los fallos que firme García- Mansilla no son motivo de cuestionamiento judicial. "Puede ser que álguien lo ataque, pero que por supuesto tienen la misma validez", señaló.

Tampoco consideró que los fallos tengan menor validez por no haber conseguido el acuerdo del Senado. "Eso no incide sobre la validez de sus sentencias o los votos que haga García-Mansilla en sus sentencias", señaló, para luego acotar que "las excusaciones y recursaciones están previstas por si el juez tiene algún motivo para ser imparcial en el caso".

Qué haría García- Mansilla ante la Causa Vialidad

Consultado sobre si García- Mansilla no debería excusarse si le tocara fallar en la causa Vialidad, por la que la ex presidenta Cristina Kirchner enfrenta una condena de prisión, se preguntó: "Que yo sepa no tiene nada que ver con esa causa ni con ella. ¿Por qué se va a excusar?".

Cuando se le recordó que la ex presidenta lo recursó por estar nombrado en comisión por Milei, dijo que iba a ir presa, Barra afirmó que "si eso procediese, el 80% de los jueces tienen que ser recursador, porque todos son propuestos por el Presidente al Senado y este los aprueba".

"Por lo tanto, siempre están con un vínculos con un determinado Presidente, un Senado, una posición partidaria, porque son propuestos por un partido político, por determinadas posturas ideológicas y si siguiesemos así, no podría haber ningún juez en el mundo", opinó.

Sobre la posibilidad de que Milei vuelva a utilizar el mecanismo de nombrar jueces en comisión nuevamente, el ex procurador señaló que "la Constitución no prevee esa situación", pero agregó: "Creo que si hace ese jueguito, que juridicamente uno lo calificaría de abuso del derecho, merece un juicio político contra el Presidente. Porque evidentemente se están abusando de una competencias constitucional. Hay mal desempeño".