El billete de Evita que el golpe del '55 creyó destruir, pero estuvo más de 50 años escondido: apareció detrás de un mueble y forma parte del diseño actual

En agosto de 1952, a pocas semanas de la muerte de María Eva Duarte de Perón, el Banco Central decidió realizar un billete de 5 pesos en homenaje a la abanderada de los humildes. De hecho, convocaron a los prestigiosos italianos Renato Garrasi para el diseño y a Mario Baiardi para el grabado. En consecuencia, se realizó el boceto, pero nunca se concretó. De hecho, entre idas y vueltas tras no acordar los artistas con las autoridades monetarias, más que en aquella época concebir un material de esa índole llevaba mucho tiempo, en el interín, irrumpió su desarrolló el golpe de septiembre de 1955. Así las cosas, el diseño no logró eludir el afán de la Revolución Libertadora de destruir todo aquello que estuviera relacionado con el peronismo. Sin embargo, después de más de 50 años aparecieron el fotolito y la acuarela del billete detrás de un mueble y un cajón, respectivamente. Aun es un misterio cómo llegaron hasta ahí, pero lo cierto es que los recuperaron y el diseño original de la ex primera dama se materializó en el papel moneda de 100 pesos de circulación actual.

“En 1948, la Casa de Moneda y el Banco Central deciden cambiar la calidad de la producción de los billetes. Entonces contratan a Coen y Giori, una compañía inglesa especializada en la materia que trajo nuevas máquinas para imprimir a cinco colores. Asimismo, vinieron con los mejores grabadores, técnicos y diseñadores. Incluso convocaron a ingenieros para armar las máquinas y enseñarle a usarlas a sus técnicos argentinos. En todo ese movimiento de renovación, fallece Eva Perón y deciden realizar un billete para homenajearla”, le explica a El Destape Nora Matassi, directora del Museo de la Casa de Moneda entre 2001 y 2018.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Y continuó: “Contrataron al italiano Renato Garrasi, que era un diseñador extraordinario, para que se encargue de la ilustración. De hecho, él fue quien ilustró el retrato en acuarela en colores sepia del billete y yo digo que para mí es el mejor que hay de Eva Perón: con una serenidad, una belleza… increíbles. Entonces cuando se reunieron con el artista, él llevó una carpetita con el borrador del diseño de su trabajo. Bueno, ante semejante calidad, nadie pudo decir nada. Por consiguiente, se decide que sí, que se iba a hacer ese dibujo”.

Sin embargo, antes de aprobarle su trabajo al diseñador italiano hubo varios desacuerdos. Por otra parte, durante ese lapso, Mario Baiardi viajó a Italia para realizar los grabados. Como si fuera poco, Garrasi murió al poco tiempo de Evita. Por lo que entre tantas idas y vueltas pasaron un poco más de tres años y el trabajo no logró llegar a realizarse nunca en serie.

“Pasan unos años, viene la llamada Revolución Libertadora y allanan Casa de Moneda, tiran todo lo que encontraron sobre el peronismo. Este billete y otras cositas que había hecho Barassi fueron a parar a la basura. Incluso algunos materiales que ni siquiera estaban relacionados con el movimiento, pero el diseñador era afín al peronismo e incluso era integrante de la Fundación Eva Perón, por lo que destruyeron todo lo suyo. Y bueno, luego pasan muchos años hasta que se encuentra en la Casa de la Moneda el fotolíto (como una especie de foto del billete) atrás de un mueble y la acuarela en un cajón; entonces los rescatamos y después de mucho trabajo de investigación derivó en el billete de 100 pesos actual”.

Detrás de un mueble se iluminó la historia

En el área de diseño de la Casa de la Moneda, que es un salón muy grande, en una de las tantas habitaciones se guardaban bocetos, papeles, documentos de distintas épocas que no se usaban y estaban allí bajo llave. En una oportunidad, envían a un empleado a limpiar y se encontró detrás de un mueble un fotolito del dibujo original de Barrasi hecho en lápiz (cuyo original nunca apareció). El material encontrado quedó abajo del vidrio de un escritorio, Nora Matassi luego lo vio, le sacó una fotocopia y comenzó a investigar. Más adelante, ella misma encontró la acuarela del trabajo de Garrasi en un cajón.

“Yo había leído bastante respecto de la existencia del billete de 5 pesos de Evita. Y siempre me preguntaba dónde podría haber quedado algo relacionado con su existencia. Y un día revisando el archivo me fui en el subsuelo donde está la parte de diseño, un sitio muy grande de la entidad. Entonces di vueltas y vueltas, me agachaba, subía y nada. Incluso recuerdo que buscaba con la luz del celular y no sé qué me llevó por ahí, se me cae un papel, lo levanto y veo en el cajón de un mueble un paquete y se trataba de la acuarela de Garrasi”, recuerda Matassi, quien es licenciada en Arte especializada en grabado y en artes impresas.

Y continuó: “Luego hicimos una profunda investigación que era, dónde había salido, quién lo había hecho. Después realizamos el informe y se lo presentamos a la presidenta de Casa de Moneda, que en ese momento era la licenciada Katya Daura, quien a su vez se lo llevó a la por entonces primera mandataria, Cristina Fernández de Kichner”.

El suizo más peronista y el nuevo billete

Con todo, el 2 de septiembre de 2011, en una muestra organizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se exhibió el billete escondido. Asimismo, en el acto en el que estuvo presente el por entoinces ministro de Economía, Amado Bodou, anunciaron que en 2012 se realizaría una nueva versión conmemorativa del papel moneda de Evita.

“Evidentemente, el billete debía ser adaptado a las máquinas nuevas, a la nueva tecnología y había que hacer el grabado de la cara de Eva que nunca se había realizado. Estaba el diseño, el dibujo, la acuarela, pero nunca se llegó al grabado en metal. Entonces, se recurrió a Sergio Pilosio, un grabador argentino que trabaja en una empresa que hace billetes en Suiza. Él antes era parte de Casa de Moneda y se lo llevaron a Europa por su talento”, explica Matassi.

Y añadio: “Roger Pfund fue el diseñador suizo que se encargó del reverso ya que en el original solo había quedado el texto y no estaba el dibujo. Nosotros recolectamos todo tipo de material: imágenes, fotos, textos relacionados y le enviamos todo en cuatro grandes cajas para que se empapara de la historia. No obstante, él investigó por su lado todo aquello relacionado con el modelo de 1952, retomó esos temas, aunque los reelaboró. Se interiorizó tanto que se presentaba como el suizo más peronista. El helvético que sabía más que nadie en su país sobre el movimiento nacido el 17 de octubre en Argentina”.

“Volveré y seré millones”

La emisión inicial de 4.985.000 unidades tuvo en su anverso la cara de Evita con características casi idénticas al billete original. En rigor, Matassi le explicó a El Destape que las mínimas diferencias se deben a que se partió de una ilustración que debió adecuarse a la tecnología actual y eso generó algunas modificaciones cuasi imperceptibles. Además, nos destaca que Garrasi lo hizo a mano alzado en lápiz, ese dato ratifica el talento del italiano.

En el centro superior se lee "Banco Central de la República Argentina- María Eva Duarte de Perón 07 05 1919 - 26 07 1952", fechas del natalicio y del fallecimiento de la abanderada de los humildes. Y debajo de esas leyendas se ubica la frase: "Como mujer siento en el alma la cálida ternura del pueblo de donde vine y a quien me debo".

Mientras que en el reverso, realizado por Pfund, figura la imagen del friso del altar romano de la Paz de Augusto (Ara Pacis). Asimismo, al lado se puede leer: "Líder popular que luchó por los derechos de los trabajadores, humildes y desprotegidos, realizando una intensa tarea de justicia social. Impulsó la participación de las mujeres en la vida política, promoviendo fervientemente el voto femenino, derecho finalmente consagrado por ley en el año 1947 ejercido por primera vez en el año 1951".

El 25 de julio de 2012 -un día antes del 60° aniversario de la muerte de Eva Perón-, en Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró el billete en un acto con funcionarios y confirmó que si bien nació como conmemorativo, paulatinavemente iría reemplazando el billete de 100 pesos de Julio Argentino Roca. La primera mandataria aclaró que no era para generar polémica con los defensores del ex presidente argentino, también destacó que el flamante billete sería el primero de la historia en el que aparecería una mujer y se refirió de los valores de Eva Duarte de Perón, entre otros temas.