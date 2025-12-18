La grave denuncia de Homero Pettinato en medio del escándalo con Sofi Gonet: "Extorsión"

Homero Pettinato hizo una fuerte denuncia.

Homero Pettinato sumó un nuevo capítulo explosivo a su conflicto mediático con Sofía “La Reini” Gonet. A través de un video que publicó en sus redes sociales, el conductor denunció que intentaron extorsionarlo con un supuesto ataque pago y la difusión de conversaciones privadas, una situación que, según afirmó, ya fue presentada como denuncia por extorsión.

La denuncia que realió Homero Pettinato

El humorista contó que recibió mensajes de un desconocido a través de WhatsApp. “Para agregarle más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo diciéndome que mi ex le había pagado diez mil dólares para cagarme a trompadas y publicar todos los chats con ella”, relató Pettinato en sus historias de Instagram.

Según explicó, el intercambio rápidamente tomó un tono extorsivo. “Yo le dije que los chats más violentos ya los vio todo el mundo y que la vergüenza ya pasó. Pero me decía que ella le ofreció diez y que si yo le daba veinte, no publicaba nada y me entregaba el material”, detalló.

Pettinato aseguró que decidió seguirle la corriente para ganar tiempo. “Le dije: ‘Te voy a pagar veinte, tranquilo. Déjame ir al programa y después seguimos charlando’”, contó. Sin embargo, una vez que salió del aire, tomó otra decisión. “Cuando salí lo fui a denunciar, obviamente por extorsión, porque además es todo completamente falso”, afirmó con contundencia.

En su descargo, el conductor fue categórico al negar la versión que involucraba a su ex pareja. “Mi ex no te gasta un mango. Si alguien me pega, vendrá ella y si alguien publica los chats, es ella”, lanzó, visiblemente molesto por la maniobra.

Pettinato evitará ir a la justicia

Pese a la gravedad de la situación, Pettinato explicó por qué finalmente no avanzó judicialmente contra el hombre que lo contactó. “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono. Es un chico súper desesperado por plata, por pasar unas fiestas dignas con su familia. Le expliqué que es mejor laburar”, relató.

Sigue el escándalo entre Pettinato y la Reini.

El hijo de Roberto Pettinato también hizo una reflexión personal que llamó la atención. “Me cuesta tomar represalias contra personas que hacen cosas malas contra mí, incluso un tipo que me trata de extorsionar. Cuando lo escucho desesperado, pensando que yo le iba a transferir veinte mil dólares de la nada, me da lástima y no puedo”, confesó.