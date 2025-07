Ale Sergi contó cómo empezó su relación con la música.

Ale Sergi está en un nuevo auge de su carrera como consecuencia de su participación en el jurado de La Voz Argentina 2025 y, en ese contexto, fue entrevistado en Telefe Noticias. En ese reportaje, el cantante de Miranda! recordó los años de su niñez y el rol de su madre en su vínculo con la música.

El intérprete de hits como Hola, Lo que siento por ti y Prisionero fue homenajeado en la sección Pequeños grandes sueños de Telefe Noticias y allí mostró fotos de su infancia y contó cómo fue esa etapa. "No soy lo que soy por casualidad. Mi destino ya estaba escrito desde que era chiquito", comenzó su descargo Ale Sergi en referfencia a su relación con la música.

"Mi madre era profesora de música, en el jardín me subía a los banquitos y cantaba. Paralelamente, me di cuenta de que amaba cantar y tuve el apoyo de mis padres, que me ayudaron a pagarme el profesor de canto", continuó su relato el miembro de Miranda!. Ale Sergi recordó los primeros indicios que indicaron su amor por la música y sumó: "Cuando era muy chiquito, en mi casa jugaba con la tapa del tacho de basura. La hacía girar y cantaba, ese era mi juego. Y también agarraba una paleta y hacía como que era una guitarra y la tocaba. En los recreos del jardín de infantes, me acuerdo que me subía a las sillas y cantaba. Siempre me expresé y me sentía atraído por todo lo que tuviera que ver con la música".

Sergi es un fanático de la música desde siempre y esa característica fue incentivada por sus allegados: "Cuando sos chiquito no te gusta que te regalen ropa, entonces le busqué la onda por los discos. Todos mis parientes me regalaban discos, era lo que siempre pedía y lo único seguro que me iba a gustar. Mi primera guitarra me la regalaron a los 10 años y, seriamente, a los 15 empecé a comprar equipos más profesionales".

Ale Sergi contó la verdadera historia detrás de Tu Misterioso Alguien

"El origen de la canción no tiene absolutamente nada que ver. Mil disculpas pero les voy a cagar la vida. En los primeros capítulos, el personaje que se llama Locke tiene a uno encerrado en una cápsula y en un momento uno le dice 'ese que tenés ahí encerrado'. Le dice 'your misterious someone'. Y cuando vi eso me encantó y me lo anoté al título, diciendo 'ya lo voy a usar'", pronunció Ale Sergi sobre la famosa canción.