Al cantante de Miranda! no le gustó nada lo que escuchó y destrozó a tres participantes de La Voz Argentina.

La Voz Argentina vivió un incomodísimo momento en la eliminación de tres participantes en una misma batalla. Las mismas pertenecían al equipo de Lali, quien decidió echarlas del certamen. Sin embargo, antes de lo ocurrido, fue Ale Sergi quien expresó su disconformidad con lo escuchado y fue tajante.

"Nos pasó que hicieron un buen grupo entre las tres, pero no sentimos que ninguna de las tres haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele. Pero para una presentación, sentimos que un poquito les faltó. Cuando vimos que subieron, dijimos 'esto va a ser espectacular'. Perdón, pero no nos sucedió", aseguró el cantante de Miranda! sobre la performance de Mía Martins, Belén Muñoz y Malena Bon.

Tras escuchar las razones por las cuales estas tres participantes no se sintieron cómodas con la canción Contigo, Ale Sergi remató: "¿Sabes qué pasa? A veces, las canciones de pop, de baile, uno las subestima. 'Ay, bueno, esta canción no es una donde me pueda expresar y hacer vibrar mi voz'. Sin embargo, son las más difíciles de cantar, con poquitos ingredientes tenés que ir a provocar alegría en el cuerpo. Eso hace el pop. Parece algo simple, pero no. Hay un camino musical ahí para transmitir una sensación que es mucho más complicada de sentir".

Tras la crítica de Ale Sergi, Lali eliminó a las tres en La Voz Argentina

Decepcionada por las "excusas" que pusieron las participantes, Lali Espósito comenzó diciendo: "No hay excusas. A veces algo pasa o no pasa, pero lo peor que puede hacer uno es subestimar una canción porque no es lo que vos solés cantar. Pensamos en este junte para que estén cómodas las tres, y me sorprende escuchar que ninguna lo estaba del todo. Lo que más me decepciona es lo de Male y Belén, ustedes sí cantan juntas y sin embargo pasaron cositas de afinación graves".

"Entiendo, Mía, que no estabas en tu zona de confort. Sin embargo lo hiciste bien. Quiero decirles, chicas, que ninguna se lució. Ustedes retrocedieron un poco, las tres. Ninguna lo hizo tan bien como antes", continuó Lali Espósito, quien fue consultada por Nico Occhiato sobre la decisión que tomaría, y allí fue más contundente.

"Trato de pensar hacia adelante, sino en la perfo sino en las cosas que cada uno dijo o justificó, y con total respeto, no estoy tan de acuerdo con lo que han dicho. Tampoco lo pudieron sostener. En esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres. No puede haber justificación, tiene que haber un hambre voraz. Las sentí muy achicaditas, quiero ser justa con los compañeros que van para adelante", finalizó Lali.