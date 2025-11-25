Maduro se mostró desafiante ante la escalada con EE.UU.: "No van a poder con Venezuela"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que "hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela", ante la escalada de tensiones con Estados Unidos acentuada por la designación por parte de Washington del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, y ante el despliegue militar norteamericano en el mar Caribe.

"Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles", declaró el mandatario en su programa en la cadena estatal VTV, donde denunció "amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas". Asimismo, Maduro insistió en el mantenimiento de la paz: "Seguirá siendo nuestra victoria, lograda a pulso por nuestros propios esfuerzos".

Sus declaraciones llegaron en la víspera de la llegada a Trinidad y Tobago del jefe del Estado mayor estadounidense, Dan Caine, apenas 24 horas después de la designación del Cártel de los Soles -cuya dirección atribuye Washington a Maduro y otros altos cargos- y menos de una semana después de que concluyeran los ejercicios militares conjuntos entre marines y tropas trinitenses en el mar Caribe.

El gobierno de Donald Trump, que autorizó a la CIA a operar en Venezuela, esgrimió el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bazas para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los extendió al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total, indicó la agencia de noticias EuropaPress.

El sobrevuelo de aviones militares estadounidenses

Varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron este lunes las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24.

El mismo día que Estados Unidos hizo efectiva la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una red de narcotráfico que acusa de dirigir al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.