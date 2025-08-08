El Chaqueño Palavecino será parte de La Voz Argentina.

La Voz Argentina hizo un nuevo anuncio en relación a los próximos co-coaches del show y se supo que El Chaqueño Palavecino formará parte del programa en ese rol. El ícono del folklore argentino trabajará junto a Soledad Pastorutti en la etapa de los knock-outs, una vez finalizadas las batallas que están en curso.

A partir del próximo lunes comenzarán en La Voz Argentina los knock-outs y, además de Palavecino, habrá otros tres co-coaches nuevos: Emmanuel Horvilleur estará en el team Miranda!, Zoe Gotusso trabajará con Lali Espósito y Cazzu con Luck Ra. Al mismo tiempo, en la sección de batallas, los co-coahes fueron Valeria Lynch, Yami Safdie, La Joaqui y Dillom.

"Bienvenido, Chaqueño, a mi equipo", escribió Soledad Pastorutti en una de sus historias de Instagram, en la que compartió una foto junto al músico. Asimismo, el Chaqueño Palavecino reposteó el contenido de La Sole y le respondió: "Sole querida, vamos ese team", en alusión a su compromiso con el equipo de la arequitense en el reality de Telefe.

En cuanto a la etapa de los knock-outs, el anuncio de La Voz Argentina informó: "Dos participantes cantan dos canciones diferentes y el coach solo podrá elegir a uno". En el feed de su cuenta de Instagram, el Chaqueño hizo un posteo que rezó: "Este próximo lunes, me toca estar en La Voz Argentina, acompañando a los nuevos talentos en la etapa de knock-outs, junto al team de mi querida Sole Pastorutti".

La revelación del Chaqueño Palavecino en FAlklore!

"En mi caso, en el caso de la región del Chaco Salteño, las canciones salían de las coplas, las cuartetas, la melodía. Claro, nacía un violinista o alguien agarraba el violín se lo cuidaba porque ese hombre o esa mujer iba a dar alegría, la música es alegría", soltó el artista. Y siguió: "Había que cuidarlos porque no había encima, no había academias. Era importante el violín, después yo fui un loco que quería meter bandoneón, guitarra y violín, que lo hice. Ahora ya tengo batería y bajo también".

En alusión al encuentro de FAlklore, El Chaqueño Palavecino soltó: "Un encuentro multitudinario, lleno de música, tradición y ese locro sabroso que une a la familia argentina. Fue un gusto enorme cruzarme con Nahuel Pennisi y Los Auténticos Decadentes amigos a los que le tengo un gran cariño y respeto. Gracias Concepción por tanto cariño. ¡Nos volveremos a ver!".