Terrible momento al aire de La Voz Argentina: las participantes se quejaron del tema y Lali las echó en vivo.

La Voz Argentina pasó un incomodísimo momento en una batalla que enfrentó a una cantante solista contra un dúo de mujeres. Las tres artistas integraban el equipo de Lali, y luego de su performance fueron eliminadas por la jurado. ¿Qué fue lo que pasó? Tras la performance de Contigo, que no contentó a la autora de Fanático, las concursantes criticaron la elección del tema y aseguraron no estar cómodas. "No puede haber justificación", exclamó Espósito.

"Puede ser que hubo poco ensayo, o sea, pudimos hacerlo por separado. Yo también siento que había que trabajar más eso, también siento que no es el estilo de ninguna de las tres. Vinimos a hacer cosas distintas, ninguna de las tres conocía esta canción", aseguraron las integrantes del dúo, integrado por Malena Bon y Belén Muñoz. Por su parte, la solista también se quejó.

Para sorpresa de Lali, Mía Martins aseguró: "A mí personalmente me pasó que, simplemente, se me hizo muy difícil que exprimirle el jugo vocal. Eran más los movimientos que teníamos que hacer que cantar. Siento que las divisiones eran complicadas". Estas declaraciones, sumadas a que no lograron contentar a la jurado, terminaron por decantar en la eliminación de las tres.

Qué dijo Lali antes de echar a las tres participantes de La Voz Argentina

Decepcionada por las "excusas" que pusieron las participantes, Lali Espósito comenzó con su descargo: "No hay excusas. A veces algo pasa o no pasa, pero lo peor que puede hacer uno es subestimar una canción porque no es lo que vos solés cantar. Pensamos en este junte para que estén cómodas las tres, y me sorprende escuchar que ninguna lo estaba del todo. Lo que más me decepciona es lo de Male y Belén, ustedes sí cantan juntas y sin embargo pasaron cositas de afinación graves".

"Entiendo, Mía, que no estabas en tu zona de confort. Sin embargo lo hiciste bien. Quiero decirles, chicas, que ninguna se lució. Ustedes retrocedieron un poco, las tres. Ninguna lo hizo tan bien como antes", continuó Lali Espósito, quien fue consultada por Nico Occhiato sobre su decisión, y allí fue más contundente.

El momento en el que Lali Espósito echó a las tres participantes de La Voz Argentina

"Trato de pensar hacia adelante, sino en la perfo sino en las cosas que cada uno dijo o justificó, y con total respeto, no estoy tan de acuerdo con lo que han dicho. Tampoco lo pudieron sostener. En esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres. No puede haber justificación, tiene que haber un hambre voraz. Las sentí muy achicaditas, quiero ser justa con los compañeros que van para adelante", sentenció Lali.

Tras marcharse las tres participantes, la jurado de La Voz Argentina reflexionó sobre su decisión y analizó: "Es difícil este lugar, nos comemos las puteadas, no fue tan grave la perfo que lo que les escuché decir. Eso me dolió más. Siento que hay algo que cuando sos un poco más chico te tienen que decir, que es valorar la oportunidad. Espero que puedan llevarse de acá el defender la música en su propia búsqueda artística".