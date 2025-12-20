Solo 2 ingredientes: el truco de limpieza más barato y efectivo para limpiar la cocina y dejarla reluciente.

Existe un truco de limpieza con solamente dos ingredientes para limpiar la cocina y dejarla como nueva. Si estás luchando con la limpieza de las hornallas y la cocina, o bien gastás mucho dinero en productos de limpieza que no te funcionan, este tutorial es ideal para vos.

Solamente vas a necesitar bicarbonato de sodio y vinagre de alcohol blanco (ya sea de cocina o de limpieza). El paso a paso es muy simple y tu cocina va a quedar impecable. Este tutorial fue compartido por Gastón Williams, influencer de limpieza quien se dedica a compartir trucos hogareños.

Truco de limpieza con 2 ingredientes para limpiar la cocina

Materiales

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco de alcohol (de cocina o de limpieza)

Un difusor vacío

Detergente

Esponja

Opcionales, pero que suman mucho:

Aceite de bebé

Raspador

Lana de acero y/o esponja de metal

El paso a paso