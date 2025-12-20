Existe un truco de limpieza con solamente dos ingredientes para limpiar la cocina y dejarla como nueva. Si estás luchando con la limpieza de las hornallas y la cocina, o bien gastás mucho dinero en productos de limpieza que no te funcionan, este tutorial es ideal para vos.
Solamente vas a necesitar bicarbonato de sodio y vinagre de alcohol blanco (ya sea de cocina o de limpieza). El paso a paso es muy simple y tu cocina va a quedar impecable. Este tutorial fue compartido por Gastón Williams, influencer de limpieza quien se dedica a compartir trucos hogareños.
Truco de limpieza con 2 ingredientes para limpiar la cocina
Materiales
Bicarbonato de sodio
Vinagre blanco de alcohol (de cocina o de limpieza)
Un difusor vacío
Detergente
Esponja
Opcionales, pero que suman mucho:
Aceite de bebé
Raspador
Lana de acero y/o esponja de metal
El paso a paso
Quitá las hornallas y ponelas dentro de una olla con agua hirviendo. Sumá una cucharadita de bicarbonato de sodio y un chorro de detergente. Dejalas en remojo para que se afloje la grasa. También podés refregar con una esponja.
Para limpiar las campanas, espolvoreá bicarbonato de sodio, tirá agua hirviendo con detergente y refregá con una esponja.
Para limpiar las parrillas, llená el pulverizador con 50% de agua y 50% de vinagre (también puede ser 70% de vinagre y 30% de agua). Tirale esta mezcla, luego enjuagá y secá. Pasá una servilleta de papel para secar.
Colocá un chorrito de aceite de bebé sobre tu cocina para eliminar las marcas del acero inoxidable.
Si tenés un raspador, usalo para sacar la grasa pegada en los rincones difíciles. Ayudate con una lana de acero y/o esponja de metal.
¡Listo!