Un panelista del Gordo Dan tendrá un cargo en Defensa: "Ahora se respeta a las FFAA"

La segunda etapa del gobierno de Javier Milei tendrá a un nuevo joven militante de las Fuerzas del Cielo que empezará a cobrar un sueldo del Estado. Se trata de Nicolás Promanzio un columnista del influencer libertario Gordo Dan que, a sus 23 años, dice tener "no menos de 50 horas entrevistando a veteranos" de las Islas Malvinas. "Por suerte ahora se respeta a las FFAA", planteó a El Destape.

Hace pocos días fue uno los que recibió con un abrazo a Milei arriba del escenario que montó el streaming oficialista Carajo para celebrar los dos años de gestión del líder de La Libertad Avanza (LLA). Ahora, el joven oriundo de Rosario, Santa Fe, anunció durante su programa La Trinchera -emitido en ese mismo canal libertario- que fue convocado por el teniente general y ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, para tener un rol dentro de esa cartera.

"Siempre hay que empujar para que este país salga adelante y crezca, y las FFAA son una parte clave de la identidad de todos los argentinos. Estuvieron siempre, sin importar el color político, y van a estar siempre. Por suerte ahora se las respeta, se las reconoce desde la política y acompañarán su evolución con el desarrollo nacional", dijo Promanzio a El Destape.

En la misma semana que se conoció la muerte de tres miembros de las Fuerzas Armadas, uno en Corrientes, otro en Mendoza y otro en la Quinta de Olivos -este último habría decidido quitarse la vida ante problemas económicos que no puede afrontar con su magro sueldo de entre $600.000 y $700.000-, el grupo de libertarios identificado con el asesor presidencial Santiago Caputo sumó un nuevo nombre a las filas del Estado.

Los libertarios del Estado

En esa lista ya figuran otros como el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe; el director titular de la empresa estatal Intercargo; Lucas "Sagaz" Luna; o el exsecretaría de Culto y Civilización que ahora ocupa nuevamente la Legislatura bonaerense, Nahuel Sotelo. Todos asiduos concurrentes de La Misa, el programa del Gordo Dan donde Milei suele ir vestido con su mameluco de YPF.

"La comunicación del cargo puntual se hará a su debido momento, ya que depende no de un anuncio sino de una decisión mayor de como se va a reestructurar el funcionamiento del Ministerio de Defensa con la convivencia civil-militar", agregó a este medio el joven rosarino licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral (UA) y que, hasta ayer, también conducía el programa Letra Chica, en el canal de streaming de Alejandro Fantino, Neura.

"En Neura hice 600 horas de programa como conductor hablando de geopolítica y defensa. Y tengo no menos de 50 horas entrevistando a veteranos de Malvinas", se regodeó sobre el contenido de sus "más de 350 programas".

Las FFAA y las Fuerzas del Cielo

Fue en esa misma señal que, hace tres meses, entrevistó durante una hora y media a su futuro jefe, Presti, antes de que se convierta en el primer militar al mando del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983. En aquella entrevista, el actual ministro e hijo de Carlos Roque Presti -un comandante que murió acusado de 44 crímenes de lesa humanidad durante la dictadura- dijo sentirse "orgulloso" de la historia reciente del Ejército.

"El Ejército argentino es uno solo, está de pie, está en movimiento. El Ejército es orgulloso de su historia, es consiente de su presente y es consiente y se ocupa del futuro", decía el ministro de Defensa ante la mirada de Promanzio, que ahora, dentro de poco, estará a sus órdenes.

Desde la cartera que dirige Presti aseguraron a El Destape que "aún no está definido" cuál será su posición.