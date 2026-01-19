Juana Viale chicaneó a la China Suárez y la respuesta de El Polaco en vivo sorprendió a todos: "Yo"

Juana Viale chicaneó a la China Suárez y la respuesta de El Polaco sorprendió a todos.

El clásico almuerzo de los domingos tuvo su cuota de tensión cuando El Polaco, invitado a la mesa de Almorzando con Juana, por El Trece, mencionó su colaboración artística con la China Suárez. Lo que parecía una anécdota más sobre su carrera terminó exponiendo la poca onda que Juana Viale tiene con la actriz.

Todo comenzó cuando Vanina Escudero analizaba el fenómeno de la cumbia, señalando que a muchos artistas "que no son del palo" les sirve grabar con referentes del género. Rápido de reflejos, el cantante sacó chapa de su historial: "Yo canté con la China Suárez".

Al escuchar el nombre, la conductora no pudo disimular y disparó con un tono cargado de ironía: "Mirá... ¿y qué género canta ella?", poniendo en duda la identidad musical de la actual pareja de Mauro Icardi.

Lejos de dejar pasar el comentario o sumarse a las risas, El Polaco se puso serio y defendió a su compañera de grabación. "La China empezó a cantar e hicimos un tema. ¡Canta bien!", afirmó con contundencia. Ante la respuesta tajante del invitado, Viale intentó salir del paso bajando un cambio, aunque mantuvo cierta acidez en su remate: "Sí, canta bien, pero no sé qué género hace".

Qué hizo la China Suárez

Mientras en Argentina se debatía su talento, la China Suárez se mostró ajena a las críticas y muy enamorada. La actriz compartió en sus redes un video desde la mansión que comparte con Mauro Icardi en Turquía, donde se los vio a los besos y abrazados disfrutando de la primera nevada del año junto a la familia.