Lula se le plantó a Trump: "Este Hemisferio pertenece a todos”

Lula Da Silva se le planta a Trump: "Este Hemisferio pertenece a todos”

A solo 15 días del secuestro de Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó tanto la política exterior del país que gobierna Donald Trump como el avance del proteccionismo global. En su columna en The New York Times, denunció los bombardeos en territorio venezolano como un signo de la erosión del derecho internacional, mientras que en La Nación celebró la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea como una respuesta multilateral frente al aislamiento de los mercados.

Desde el diario estadounidense, Lula sostuvo que las grandes potencias han debilitado la autoridad de la ONU y que el uso de la fuerza como regla pone en riesgo la paz y la estabilidad global. Según su planteo, ningún Estado tiene legitimidad para imponer justicia de manera unilateral, y prácticas como las aplicadas en América Latina generan violencia, inestabilidad y afectan el comercio y la inversión. Recordó que es la primera vez en más de dos siglos que Sudamérica sufre un ataque militar directo de Estados Unidos.

El expresidente brasileño defendió que la región, con más de 660 millones de habitantes, tiene sus propios intereses y sueños, y no debe someterse a proyectos hegemónicos. Propuso una agenda regional positiva que incluya inversiones en infraestructura, generación de empleo, ampliación del comercio y cooperación contra el hambre, la pobreza y el cambio climático. Rechazó la división del mundo en zonas de influencia y sostuvo que el futuro de Venezuela debe estar en manos de su pueblo, mediante un proceso político inclusivo. Al mismo tiempo, aseguró que Brasil mantiene un diálogo constructivo con Washington y que ambas democracias deben unir esfuerzos en inversión y combate al crimen organizado.

Lula y el acuerdo Mercosur–Unión Europea

En su artículo publicado en La Nación, Lula destacó que “en una época en la que el unilateralismo aísla los mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global, dos regiones que comparten valores democráticos y defienden el multilateralismo eligen un camino diferente”. Tras más de 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron uno de los acuerdos más amplios del siglo XXI, creando la mayor área de libre comercio del mundo.

El líder brasileño subrayó que “no existe una economía aislada” y que el comercio internacional no es un juego de suma cero. Con un PIB combinado que supera los 22 billones de dólares y más de 720 millones de ciudadanos, el acuerdo ampliará el acceso mutuo a mercados estratégicos y multiplicará inversiones y exportaciones. Según Lula, la versión aprobada resguarda los intereses de los sectores más vulnerables, garantiza la protección ambiental y fortalece los derechos de los trabajadores.

“La firma constituye apenas el primer paso”, advirtió, al señalar que el verdadero éxito se medirá por la rapidez con la que los beneficios lleguen a los supermercados, al campo y a los bolsillos de los ciudadanos. Para Lula, este acuerdo demuestra que la cooperación es más ventajosa que la intimidación y que el multilateralismo sigue siendo imprescindible frente al avance del extremismo político.