Úrsula von der Leyen y Lula da Silva, tras la reunión en Planalto este viernes.

Luego de confirmar su ausencia este sábado 17 en Asunción para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió este viernes 16 de enero en Río de Janeiro a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, junto a otros diplomáticos del Viejo Continente. Lula calificó al tratado como "bueno para Brasil, el Mercosur, Europa y el multilateralismo", a la par que Leyen aseguró que el sellado del acuerdo "llevará a proyectos de inversión conjunta en litio, níquel y también tierras raras", un punto controversial en el marco de las discusiones geopolíticas actuales: "Nos conduce a la independencia en un mundo donde los minerales terminan convirtiéndose en un instrumento de coerción", sumó en ese sentido.

La firma formal del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea está agendada para este sábado en Asunción, capital de Paraguay, en una ceremonia que inicialmente estaba pensada para ministros, pero las autoridades paraguayas enviaron "a última hora" las invitaciones a los presidentes de los países miembros, según indicó una fuente a la agencia AFP. Esto habría generado dificultades con la agenda de Lula, impidiéndole asistir al encuentro. Hasta el momento confirmaron asistencia el presidente anfitrión, Santiago Peña, y los presidentes Yamandú Orsi de Uruguay y Javier Milei de Argentina, quien además viajará con el canciller Pablo Quirno.

"El acuerdo que se firmará mañana en Asunción, Paraguay, es bueno para Brasil, es bueno para el Mercosur, es bueno para Europa y, sobre todo, es bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo", indicó Lula tras la reunión con der Leyen.

"Presidente Lula, también me alegra ver que el Mercosur y la Unión Europea están llegando a un acuerdo político sobre materias primas, lo que llevará a proyectos de inversión conjunta en litio, níquel y también tierras raras. Y esto es realmente importantísimo para la transición limpia, así como la digital, y también nos conduce a la independencia en un mundo donde los minerales terminan convirtiéndose en un instrumento de coerción", afirmó la presidenta de la UE, quien al final además respaldó fuertemente a Lula: "El liderazgo político, el compromiso personal y la pasión que han demostrado son realmente enormes. Muchas gracias por su orientación durante las negociaciones", concluyó.

La firma del acuerdo y qué falta para que entre en vigor

La firma del acuerdo de asociación UE-Mercosur será este sábado en Asunción, capital de Paraguay, país que además asumirá la presidencia rotativa del bloque sudamericano. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, lo confirmó después de que una mayoría de los gobiernos de la Unión Europea aprobaran finalmente el tratado.

El Consejo de la UE respaldó el acuerdo por mayoría cualificada, cumpliendo con el requisito de que al menos el 55 % de los Estados miembros, que además representen al 65 % de la población europea, avalen el documento. El entendimiento incluye los capítulos comercial, político y de cooperación. No obstante, resta que el acuerdo sea ratificado por los congresos de cada país miembro del Mercosur para entrar en vigor, un proceso que podría extenderse durante meses y que se prevé que incluya debates internos en varios países.